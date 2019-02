Hot Corner: Angerichtet

Umsatz und Betriebsgewinn wachsen zweistellig, die Kundenzahl steigt kontinuierlich und das in inzwischen dreizehn Ländern. Der von London aus geführte Online-Essenslieferant Just Eat (London: JE, Kurs: 714,4 p, Börsenwert: 4,86 Mrd. £) könnte mit dem Geschehen zufrieden sein und die Weiterentwicklung gelassen angehen.

Doch das Unternehmen durchläuft eine unruhige Zeit. Mitte Januar trat CEO Peter Plumb per sofort zurück. Kritiker hatten ihm Zögerlichkeit im Umsetzen der an sich richtigen Strategie für die Plattform vorgeworfen. Vor wenigen Tagen nun kritisierte der Aktionär Cat Rock Capital die Passivität von Just Eat in der Erneuerung des Managements. Gleichzeitig schlug der aktivistische Investor aus den USA vor, forscher in die Expansion zu gehen und Akquisitionsverhandlungen mit Branchennachbarn wie Delivery Hero aufzunehmen. Die Sparte Mahlzeitenservice in Europa ist in Bewegung. Das zeigt etwa die Übernahme des Deutschlandgeschäfts von Delivery Hero durch Takeaway.com im vergangenen Dezember.

2018 war für Just Eat geprägt von vielen Herausforderungen, so der wachsenden Konkurrenz. Die Aufbauarbeit in Brasilien und Mexiko verschlang Zeit und Geld, was auch im laufenden Jahr belastet. Insgesamt gelang dem Unternehmen 2018 gemäss provisorischen Zahlen eine klare Umsatzsteigerung von 546 auf 780 Mio. £ aus zusammen mehr als 220 Mio. Bestellungen. Der Betriebsgewinn (Ebitda) auf bereinigter Basis wird auf gut 172 Mio. £ gesehen. Insgesamt vertreibt Just Eat Mahlzeiten von über 93‘000 Restaurants. In der Schweiz ist das Unternehmen mit Eat.ch in führender Position präsent. Verträge existieren mit rund 1700 Gastbetrieben.

Die Gesellschaft prognostiziert für das laufende Jahr ein starkes Wachstum. Der Umsatz soll auf 1 bis 1,1 Mrd. £ steigen, der Ebitda (ohne den Verlust in Lateinamerika) 185 bis 205 Mio. £ erreichen. Unterstützt wird dies durch den erstmaligen Gewinnbeitrag aus Kanada.

Die Aktien von Just Eat verloren im letzten Jahr gut ein Viertel an Wert und damit mehr als die Konkurrenz. Inzwischen haben sie einen Teil des Rückschlags wettgemacht. Die erneuerte Führung hat es in der Hand, die Wachstumsstrategie erfolgreich fortzusetzen. Just Eat bietet derzeit eine Kombination von Wachstums- und Konsolidierungsfantasie. Das dürfte den Appetit der Investoren anregen.