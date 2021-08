Hot Corner: Attraktives Klumpenrisiko

Die Aktien des Biotech-Unternehmens Incyte notieren auf dem Jahrestief (Nasdaq: 75.31 $; Marktkapitalisierung 16,6 Mrd. $). Es stellt sich die Frage, ob die Börse nicht allzu pessimistisch ist.

Jonathan Dickinson, Incytes General Manager Europe and Executive Vice President, gibt zu bedenken: «In Europa haben wir Anfang dieses Jahres ein Produkt selber vermarktet. Schon Ende Jahr könnten es drei sein und Ende 2022 sechs Produkte.» Incyte ist auf Onkologie- sowie Autoimmunerkrankungen spezialisiert und will in die Dermatologie vorstossen.

Das Hauptprodukt von Incyte ist Jakafi. In Europa und anderen Regionen ausserhalb den USA wird es von Novartis als Jakavi vertrieben. Fast 94% des letztjährigen Incyte-Produktumsatzes von knapp 2,1 Mrd. $ hat Jakafi erzielt (dazu kamen 600 Mio. Lizenz- und andere Einnahmen).