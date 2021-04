Hot Corner: Auf das Velo umsatteln

Das erste Pandemiejahr wird vielerorts auch als das Jahr des Velobooms in Erinnerung bleiben. Aus Angst vor Ansteckungen blieben die öffentlichen Verkehrsmittel leer, stattdessen wurde auf das Zweirad umgesattelt. Der Drang nach Bewegung an der frischen Luft steigerte die Lust aufs Pedalen zusätzlich. Entsprechend stieg die Nachfrage nach Fahrrädern und ihren Ersatzteilen.

An der Börse trieb das einige Veloaktien in die Höhe. Darunter die Titel des niederländischen Herstellers Accell, des britischen Händlers Halfords und der grossen asiatischen Player Shimano und Giant. Aber nicht alle eignen sich noch für ein Investment. Die japanische Shimano stellt gemäss Schätzungen rund 70% der weltweit eingesetzten Fahrradkomponenten her. Die Aktien haben sich in den letzten zwölf Monaten verdoppelt und sind den Gewinnerwartungen davongeeilt. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (12-Monats-KGV) von 32 sind sie zu stattlich bewertet.

Börsenwert verdreifacht

Etwas mehr Luft nach oben haben die Titel von Giant, dem weltgrössten Fahrradhersteller aus Taiwan (TWSE: 9921; Kurs: 360.00 taiwan. $; Börsenwert: 135 Mrd. taiwan. $, umgerechnet 4,4 Mrd. Fr.). Trotz einer Verdreifachung des Börsenwerts seit März 2020 steht das KGV bei 25. Im Geschäftsjahr 2020 erreichte der Umsatz einen neuen Rekord mit umgerechnet 2,3 Mrd. Fr. (+10,3%). Der Gewinn nach Steuern stieg gar um knapp die Hälfte. Das Gewinnwachstum bleibt laut Bloomberg-Daten auch 2021 und 2022 hoch. Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital 5 Wochen ab CHF 20.– Jetzt testen Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an