Hot Corner: Aus Schlamm

Kupfer ist ein vielseitiges und sehr häufig verarbeitetes Metall. Nach wie vor gehört es zu den begehrtesten Rohstoffen der Welt. Es findet Anwendung in Stromkabeln, Fahrzeugen, Handys und vielen weiteren Produkten. Bei den Kupfererzreserven und der Kupferförderung steht Chile global mit Abstand an der Spitze. Beträchtlichen Anteil daran hat die weltweit grösste Untertagebaukupfermine El Teniente. Sie wird vom staatlichen Unternehmen Codelco betrieben, dem global führenden Kupferproduzenten.

Seit 1992 operiert das kanadische Unternehmen Amerigo Resources (ARG 1.05 6.06%) (Toronto: ARG; 172 Mio. kan. $/130 Mio. Fr. Marktkapitalisierung; Kurs 0.97 kan. $ am Dienstag) in Chile. Dank Verträgen mit Codelco erhält Amerigo Lieferungen frischer und historischer Schlammrückstände aus der Kupferförderung im El-Teniente-Bergwerk. Diese Rückstände enthalten immer noch 0,12 bis 0,27% Kupfer.

Kein Minenrisiko

Amerigo verarbeitet den Schlamm und kann so ohne eigenes Minenrisiko mit bewährten Technologien Kupfer und als Nebenprodukt zusätzlich Molybdän gewinnen. Molybdän hat rund 10% Umsatzanteil bei Amerigo. Es ist ein beliebtes Schmiermittel und Legierungselement zur Steigerung von Festigkeit, Korrosions- und Hitzebeständigkeit.

Anfang 2016 startete Amerigo die Expansion in den Cauquenes-Schlammteich. Damit ist der Betrieb bis 2037 sichergestellt. Bereits 2018 ergab sich durch diesen Ausbau eine Rekordproduktion von 65 Mio. Pfund Kupfer und 1,8 Mio. Pfund Molybdän. Amerigo plant ab diesem Jahr eine Produktion von 85 Mio. Pfund Kupfer jährlich, zu Kosten von 1.45 $ pro Pfund. Aktuell beträgt der Kupferpreis 3.15 $ pro Pfund. Die Marge ist also beträchtlich, selbst wenn ein Teil davon noch als Entgelt für den Schlamm an Codelco geht.

Die Produktionssteigerung schlägt sich in einem wachsenden Umsatz nieder, der von Analysten für dieses Jahr auf 185 Mio. $ geschätzt wird – 34% mehr, als für 2018 erwartet wird (definitive Zahlen liegen noch nicht vor). Der Betriebsgewinn (Ebitda) soll sich 2019 auf 51 Mio. $ belaufen, nach geschätzten 19 Mio. $ im vergangenen Jahr.

Dividende geplant

Zuletzt schüttete Amerigo 2012 eine Dividende aus. Es ist beabsichtigt, die Zahlungen wieder aufzunehmen. Gemäss eigenen Angaben vertritt das Unternehmen die Politik, den Aktionären durchschnittlich ein Drittel des Nettoertrags einer mehrjährigen Periode auszuschütten. Die Dividende dürfte den Valoren zusätzliche Attraktivität verleihen.

Ein Risiko ist der Kupferpreis, der die Kursentwicklung der Amerigo-Valoren mitbeeinflusst. Der Preis ist auf aktuell rund 6300 $ pro Tonne gefallen, während er auf dem Vierjahreshoch im Juni 2018 ca. 7200 $ betrug. Das rührt daher, dass China, der global grösste Kupfernachfrager, die Kupferimporte reduziert hat. Analysten prognostizieren aber eine längerfristige Preiserholung auf etwa 6500 $.