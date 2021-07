Hot Corner: Ausverkauf in Polen

Es war nicht ganz so schlimm wie der Kollaps des Family Office Archegos dieses Jahr, aber dennoch ging eine Schockwelle durch das Finanzsystem: Ende 2017 erklärte der südafrikanische Billigmöbelhändler Steinhoff, es sei bei der Rechnungslegung zu «Unregelmässigkeiten» gekommen. Wie sich später herausstellen sollte, fingierte eine Gruppe von Managern und Externen Einnahmen von 6,5 Mrd. €. Die Aktie crashte um über 90% und trug einer Reihe von Banken Hunderte Millionen Verluste auf Darlehen ein, die mit den in Deutschland gehandelten Aktien besichert gewesen waren. Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital 5 Wochen ab CHF 20.– Jetzt testen Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an