Hot Corner: Bereit zum ­Abheben

Wie verwegen mag es sein, ausgerechnet jetzt auf Airlineaktien zu setzen? Die Branche befindet sich in ihrer grössten Krise aller Zeiten, der Flugverkehr ist seit Ausbruch von Covid-19 rund 80% eingebrochen. Ryanair-Chef Michael O’Leary rechnet erst für 2022 mit einer Wiederbelebung des Flugverkehrs – und Star­investor Warren Buffett hat sich am ­Wochenende von all seinen Airlinebeteiligungen verabschiedet.

Dennoch gibt es unter den Hunderten von Airlines mindestens eine, die das Potenzial hat, als Gewinnerin aus der Krise hervorzugehen. Die Rede ist vom ungarischen Low Cost Carrier Wizz Air (London: WIZZ; Kurs am Montag: 2610 p; Börsenwert: 2,2 Mrd. £). Als einzige Airline in Europa hat Wizz Air am Wochenende begonnen, ihren Service hochzufahren. Doch nicht nur das: Anfang Woche hat CEO József Váradi Pläne bekannt gegeben, als erste europäische Fluggesellschaft Flüge nach Abu Dhabi anzubieten.

Solides Liquiditätspolster

Die 2003 gegründete Wizz Air, die ihren administrativen Sitz in Genf hat, ist in der breiten Öffentlichkeit deutlich weniger bekannt als etwa EasyJet (EZJ 527 1.76%) oder Ryanair (RY4C 11.395 3.73%). Dabei gilt die Gesellschaft mit ihrem ambitionierten Chef im Kampf um tiefe Kosten und Billigtickets als ebenso hartnäckig. Vergangenen Herbst sagte Váradi, einst Chef der ungarischen Staatsairline Malev, auf einer Tourismuskonferenz in London, dass das Streckennetz konstant überprüft und unrentable Destinationen umgehend gestrichen würden. Vor Corona flog die Gesellschaft mit 121 Flugzeugen 150 Destinationen an.

Mit diesem Fokus auf Rentabilität überrascht es nicht, dass Wizz Air im Universum der Fluggesellschaften den längsten Schnauf punkto Liquidität aufweist. Gemäss dem Airlineresearchhaus Capa reicht der Cash-Vorrat, um 176 Tage ohne Einnahmen zu überleben. Váradi sagte kürzlich, dass man es sich leisten könnte, die Flotte während achtzehn Monaten am Boden zu lassen.

Wizz Air in der Poleposition

Der umsichtige Umgang mit den Finanzen könnte Wizz Air nun den entscheidenden Vorteil geben, beim Neustart als Erste aus den Startblöcken zu kommen. Entsprechend haben die Titel in den vergangenen Wochen deutlich weniger korrigiert als etwa EasyJet oder Lufthansa (LHA 7.81 -0.64%). Wie alle übrigen Fluggesellschaften erwartet auch Wizz Air für das im März 2021 zu Ende gehende Geschäftsjahr einen Verlust, weshalb sich aktuell kein Bewertungsvergleich anbietet.

Ein Kauf der Wizz-Air-Aktien ist hauptsächlich eine spekulative Wette darauf, dass die Weltuntergangsstimmung im Flugsektor übertrieben ist. Sollten sich in der Airlinebranche die Aussichten nach den Lockerungen in den verschiedenen europäischen Ländern früher als erwartet aufhellen, würde Wizz Air mit ihrer Vorwärtsstrategie zu den Profiteuren gehören.