Hot Corner: Besser als Buffett

Es gibt diverse Unternehmen, die dem Anlegervorbild und Aktienperformance-König Warren Buffett nachzueifern versuchen. Am konsequentesten macht das die amerikanische Markel (NYSE: MKL, Schlusskurs am Montag 1083.21 $, Börsenwert 15 Mrd. $). Sie ist wie Buffetts Unternehmen, Berkshire Hathaway (BRK.A 275000 0%), im Grunde eine ­Versicherungsgesellschaft, hält viel Eigenkapital und hat einen bedeutenden Teil der Kapitalanlagen in Aktien platziert. Für die Wertentwicklung der Aktie ist daher nicht bloss das Versicherungs­geschäft, sondern auch die Entwicklung der Aktienanlagen massgebend. Der Wert des Aktienportfolios (das notabene zu 10% aus Aktien von Berkshire Hathaway besteht) entspricht denn auch etwa der Höhe der Prämieneinnahmen von einem Jahr.

Markel (MKL 1080.12 -0.43%) hat sich vor allem auf Nischenmärkte im Versicherungsgeschäft konzentriert, etwa der Versicherung von Rennpferden, Kunstwerken oder Unfall­risiken in Pfadilagern. Auch Rückver­sicherungen und die Übernahme von ­Katastrophenrisiken sind ein Geschäft von Markel – was zur Folge hatte, dass die diesjährige heftige Hurrikansaison und die Erdbeben in Mexiko Schadenzahlungen von rund 500 Mio. $ nötig machten. Das ist für ein Unternehmen mit einem Prämienaufkommen von etwa 5,5 Mrd. $ kein Pappenstiel.

Doch die Bilanz von Markel kann solches problemlos abfedern. Mit einem Eigenkapital von 8,5 Mrd. $ oder 33% der Bilanzsumme ist Markel sehr finanzstark. Zum Vergleich: Swiss Re (SREN 92.05 -0.16%) weist eine Eigenkapitalquote von 17% aus.

Der hohe Eigenmittelanteil von Markel ist allerdings nicht nur aufgrund des Risikoprofils der Versicherungen ein Muss, sondern auch aufgrund der hohen Aktienanlagen. Sie betragen etwa 5,7 Mrd. $ oder rund ein Drittel der Kapitalanlagen (Swiss Re: 2%). Weil der Wert von Aktien stärker schwankt, müssen sie in Versicherungsbilanzen mit mehr Eigenkapital unterlegt werden.

Den Anlegern gefällt Markels Konzept. Die Aktien haben gut abgeschnitten und den Aktionären einen jährlichen Vermögenszuwachs von durchschnittlich 8,8% (in den vergangenen zehn Jahren) resp. 12,1% (in den letzten 15 Jahren) beschert. Sie haben sich besser entwickelt als Berkshire Hathaway (7,1 resp. 9,2% p.a.).

Allerdings sind sie auch einiges teurer. Der normalisierte Gewinn pro Aktie (ohne übermässige Katastrophenschäden) beträgt etwa 31 $ pro Aktie, woraus sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 35 ableitet. Berkshire Hathaways KGV dagegen beträgt bloss 24. Der Vorteil von Markel ist allerdings, dass die Wachstumsmöglichkeiten grösser sind, nur schon aufgrund der Kleinheit. Markels ­Bilanzsumme beträgt 26 Mrd. $, die von Berkshire 680 Mrd. $.