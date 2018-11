Hot Corner: Besser als Kino

Vor wenigen Wochen wurde es wieder klar: Take-Two Interactive (New York: TTWO, 106 $, 13,0 Mrd. $ Marktwert) ist Spitze. Das Unternehmen mit Sitz in New York besteht aus den Videospieleschmieden Rockstar und 2K Games. Am Wochenende nach der Lancierung am 26. Oktober brachte das Videospiel Red Dead Redemption II dem Unternehmen 725 Mio. $ Umsatz ein. Damit ist es das umsatzstärkste Videospiel des Jahres. Aber nicht nur das.

Amerika, 1899. Das Ende der Zeit des Wilden Westens hat begonnen. Der Protagonist Arthur Morgan ist ein «Outlaw», der mit der Bande von Dutch van der Linde Verbrechen begeht. Das Ziel der Gang ist es, dem Ende der Outlaws und Revolverhelden entgegenzuwirken und ein Leben in Freiheit (vor allem von der Regierung) zu leben. Bild: Rockstar Games

Red Dead Redemption II hat auch das Kino hinter sich gelassen. Der Film Avengers: Infinity War aus dem Hause Disney (DIS 113.03 1.04%) hatte im April mit dem Einspielergebnis von 630 Mio. $ weltweit am ersten Wochenende einen Rekord erzielt. Diesen Wert hat das Action-Adventure-Spiel, das im Wilden Westen angesiedelt ist, ohne Probleme übertroffen. Erfolgreicher war einzig Grand Theft Auto V mit einem Erlös von mehr als 1 Mrd. $. Das Spiel stammt ebenfalls von Take-Two Interactive.

Starke Zahlen

In der Aktienkursentwicklung zeigt sich der jüngste Erfolg aber nicht. Seit dem Höchst Ende September haben die Titel beinahe einen Viertel an Wert verloren. Daran konnten die soliden Quartalszahlen, die am 15. November veröffentlichten wurden, nur teilweise etwas ändern. Der Umsatz legte in den drei Monaten per Ende September gegenüber der Vorjahresperiode 11% auf 492,7 Mio. $ zu. Unter dem Strich resultierte ein Gewinn von 25,4 Mio. $. Im Vorjahr war es ein Verlust von 2,7 Mio. $.

Im Zuge der starken Zahlen von Red Dead Redemption II hat das Unternehmen die Prognosen für das laufende Jahr erhöht. Erfreulich war aber auch die Entwicklung der anderen Spiele. Die fünfte Ausgabe von Grand Theft Auto wurde unterdessen mehr als 100 Mio. Mal verkauft, und das Basketballspiel NBA2K erzielte im Quartal einen Rekorderlös. Die erfolgreichen Spieleserien sind aber auch ein Problem.

Vorsicht Volatilität

Verglichen zum Konkurrenten Activision Blizzard (ATVI 50.85 3.23%) hat Take-Two weniger Titel im Portfolio. Das macht die Ergebnisse volatiler. Der Umsatz schwankte in den vergangenen zwölf Quartalen zwischen 312 und 572 Mio. $, und unter dem Strich oszillierten die Resultate von einem Verlust von 42 Mio. bis zu einem Gewinn von 91 Mio. $. Das zehrt an den Nerven, und ein Misserfolg kann teuer werden. Danach sieht es derzeit aber nicht aus.

Die amerikanische Spieleschmiede blickt äusserst zuversichtlich in die Zukunft. Demnächst wird eine Onlineergänzung zu Red Dead Redemption II lanciert, die dem Unternehmen durch Zukäufe im Spiel weiteren Umsatz bescheren wird. Attraktiv ist derzeit auch die Bewertung der Aktien. Nach dem jüngsten Taucher sind die Titel gemessen am vorausschauenden Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16 so günstig wie seit 2015 nicht mehr. Sofern das Unternehmen mit den Spielen weiterhin den Geschmack der Kunden trifft, bietet sich jetzt eine gute Einstiegsgelegenheit für risikobereite Investoren.