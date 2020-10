Hot Corner: Bierseligkeit

Der Brauereikonzern Carlsberg (Kopenhagen: CARL-B, Kurs: 843 dKr. am Mittwoch, Börsenwert: 127,7 Mrd. dKr. resp. 18,7 Mrd. Fr.) mit Marken wie Astra, Cardinal oder Feldschlösschen verzeichnete in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres insgesamt einen organischen Rückgang des Volumens von 4%. Im dritten Quartal ist er aber bereits wieder gewachsen. Das ist besser als viele Konkurrenten und beweist die ­Resilienz von einigen Konsumgüter­herstellern in der Krise.

Trotzdem notieren die Carlsberg-­Aktien immer noch 15% unter dem Stand von Anfang Jahr. Nicht nur das macht die Titel attraktiv. Sie profitieren ausserdem von diversen Trends.