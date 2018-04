Hot Corner: Big Brother

In Chinas Hauptstadt Peking ist die totale Überwachung Realität. Schon 2015 erreichte das Kamera-Überwachungssystem «Skynet» eine 100%-Abdeckung der Millionenstadt. Das bedeutet, der gesamte öffentliche Raum – und wer sich darin bewegt – wird durch hunderttausende Videokameras erfasst. Ein wichtiger Technikzulieferer um die Big-Brother-Vision zu realisieren, ist der Kameraspezialist Hikvision (Hikvision 100.26 -0.04%).

Der Konzern ist seit 2011 der weltweit grösste Anbieter von Spezialkameras zur Raumüberwachung. Er beherrscht seit 2016 über ein Fünftel des globalen Markts. Die in Hangzhou beheimatete Firma ist seit Mai 2010 kotiert und konnte den Umsatz in den letzten vier Jahre vervierfachen. Für 2017 erwartet das Unternehmen einen Umsatz von umgerechnet 6,4 Mrd. Fr. und einen Gewinn von 1,4 Mrd. Fr.

Bürgerdisziplinierung

Hikvision verzeichnet trotz hoher Investitionen in die Entwicklung eine Betriebsmarge von über 20%. Von den 20’000 Mitarbeitenden sollen sich nach Unternehmensangaben 9300 um die Perfektionierung der Überwachungstechnologie kümmern – nicht nur in chinesischen Forschungszentren, sondern auch im Silicon Valley und Kanada.

Die Kameras kommen vielerorts zum Einsatz: im öffentlichen Raum, im Verkehr, bei kritischen Infrastrukturen wie Spitälern, Flughäfen oder Bahnhöfen, aber auch in Banken, in der Industrie. Ein Ende von Hikvisions Wachstum ist nicht in Sicht. Im Streben nach umfassender Kontrolle der Bürger wollen die chinesischen Behörden die Zahl installierter Kameras bis im Jahr 2020 landesweit von rund 176 Millionen auf 626 Mio. erhöhen.

Menschen sollen dazu «diszipliniert» werden, auch geringe Überschreitungen – etwa das unerlaubte Überqueren einer Strasse – zu unterlassen. Nicht nur in China, auch in Grossbritannien und den USA boomt diese Art der Überwachung.

Lernende Überwachung

Die chinesische Regierung will eine Überwachungsinfrastruktur hochziehen, die jeden einzelnen seiner 1,3 Mrd. Bürger innerhalb von drei Sekunden mit einer Genauigkeit von 88% identifizieren kann. Kameras sind die «Augen» des Systems. Sie registrieren die biometrischen Gesichtsdaten und gleichen sie mit einer zentralen Datenbank zur Identifikation ab. Mithilfe von Deep Learning-Technologien will man sich nicht nur auf Überwachung beschränken, die DeepInview und DeepInmind-Produkte gehen noch einen Schritt weiter.

Dank selbstlernender Systeme sollen Computer auffällige Verhaltensweisen erkennen lernen, bevor überhaupt etwas passiert. Die Überwachung soll also nicht mehr nur reaktiv sein, sondern präventiv wirken. Der chinesische Staat ist wegen der sensitiven Technologie mit 42% grösster Anteilseignerin von Hikvision. Für Privatanleger bleibt ein Engagement über Fonds oft der einzige Weg, um in China zu investieren.