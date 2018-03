Hot Corner: Bio-Lachs für die Welt

Die Weltbevölkerung wächst stetig und damit der Bedarf an Nahrungsmitteln. Dabei wird der Proteinverzehr überproportional zunehmen, bedingt durch die steigende Kaufkraft in den Schwellenländern. Eine der effizientesten und gesündesten, da kalorienarmen Proteinquellen ist Fisch. Und weil davon stetig mehr nachgefragt wird, braucht es Zuchtbetriebe in industriellem Massstab. Salmar (SALM 296.4 1.02%) ist ein grosses norwegisches Lachszuchtunternehmen (Oslo: SALM, Kurs: 293.80 nKr., Marktwert 33,2 Mrd. nKr., was etwa 4,1 Mrd. Fr. entspricht) das seit 2011 auch Bio-Lachs erzeugt. Die Zuchtfische werden in Norwegen, Schottland und auf den Shetlandinseln aufgezogen.

Der Gewinnverlauf wird vor allem von der erzeugten Menge, dem Preis und bis zu einem gewissen Grad durch Krankheitseinbussen bestimmt. Immer wieder macht die Fischlaus den Lachsen zu schaffen, weshalb nun mit Zuchtgehegen auf dem offenen Meer experimentiert wird, wo der Parasitenbefall geringer ist. Auch Salmar hat solche Projekte.

Salmar weist für 2017 einen 20% höheren Umsatz von 10,8 Mrd. nKr. aus, doch der Gewinn ist von 2,9 auf 2 Mio. nKr. gefallen (17.32 nKr. pro Aktie). Grund dafür sind von IFRS vorgeschriebene Wertanpassungen für Preisveränderungen auf dem Fischbestand. Weil Ende 2017 der Preis für Atlantiklachs auf den niedrigsten Stand seit zwei Jahren gesunken war, musste Salmar ihren Lebendfischbestand 370 Mio. nKr. abwerten. Im Vorjahr dagegen wurde 654 Mio. nKr. aufgewertet. Bereinigt um diese Anpassungen ist die Betriebsgewinnmarge von 27 auf 29% gestiegen.

Dass der Aktienkurs seit Februar derart angezogen hat, ist ebenfalls dem Preisverlauf geschuldet. Anfang März notierte der Grosshandelspreis für Lachs wieder deutlich höher (der Lachspreis kann anhand des Nasdaq Salmon Index verfolgt werden).

Die Analystenschätzungen lassen für 2019 einen Gewinn pro Aktie von gegen 20 nKr. erwarten, womit Salmar ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp 15 aufweisen – für eine Wachstumsbranche wohl nicht zu viel.