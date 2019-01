Hot Corner: Bitte nach oben

Seit vergangenem Juli gehört auch ein Stück Schweiz zu Savaria. Das kanadische Unternehmen, das u.a. Aufzüge für Behinderte herstellt, verkündete damals die Übernahme von Garaventa Accessibility, einst Garaventa Lift, zu einem Preis von 74 Mio. Fr. Das Kaufobjekt mit Sitz in Goldau, Kanton Schwyz, war 1978 gegründet worden, als Treppenlift-Division der damaligen Garaventa Holding, die später mit Doppelmayr zur weltgrössten Seilbahnbauerin fusionierte.

Garaventa Lift, seit 2001 selbständig, erwirtschaftete im Jahr 2017 mit einem Umsatz von 82 Mio. Fr. einen Betriebsgewinn auf Stufe Ebitda von 6,3 Mio. Fr. Für Savaria (Toronto: SIS, Kurs: 13.71 kan. $, Börsenwert von 617 Mio. kan. $ oder 455 Mio. Fr.) war der Zukauf ein wichtiger Schritt. Die Kanadier sind seit einigen Jahren auf Expansionskurs.

Garaventa Lift passt perfekt

Das Unternehmen aus der Provinz Quebec, das auf eine über 30-jährige Geschichte zurückblickt, entwirft, fertigt, vertreibt und installiert Treppenlifte, Aufzüge für Privathäuser und kommerzielle Bauten, aber auch verstellbare Krankenbetten für die Langzeitpflege. Es ändert zudem Autos um, damit sie für Rollstühle zugänglich werden.

Für den Markt, in dem Savaria tätig ist, bildet Garaventa Lift eine perfekte Ergänzung. Denn die Schwyzer bieten eine Palette von Treppen- und Senkrechtliften an. Savaria kann damit auch die Präsenz in Europa ausbauen – schon heute erzielt die Gesellschaft drei Viertel des Umsatzes ausserhalb von Kanada, vor allem in den Vereinigten Staaten. Ihre Fabriken stehen ausser in Nordamerika und nun Europa auch in Huizhou in China und Brisbane in Australien.

Auf Wachstumskurs

Von 2013 bis 2017 konnte Savaria den Umsatz jährlich knapp 25% auf 180,5 Mio. kan. $ und den Betriebsgewinn jährlich fast einen Drittel auf 22,6 Mio. kan. $ steigern. In den ersten neun Monaten des letzten Jahres dauerte der Wachstumskurs fort: So stieg der Umsatz, auch akquisitionsbedingt, 50% und der Betriebsgewinn 20%.

Bis im Herbst 2018 liefen die Aktien ausgezeichnet: In den fünf Jahren bis zum Höchst von 20.64 kan. $ im September legte der Kurs fast 780% zu. Dann büsste er im Gleichschritt mit der volatilen Börse ein, am 24. Dezember fiel er auf das Jahrestief von 11,52 kan. $. Inzwischen hat er sich etwas erholt.

Noch immer gelten die Aktien aber als preiswert. Zum geschätzten Gewinn 2019 von 0.73 kan. $ je Aktie beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis 19 (geschätzte Dividendenrendite: 3,1%). Savaria operiert in einem Wachstumsmarkt. Geräte, die Senioren mobiler und unabhängiger machen, sind in einer überalterten Gesellschaft gefragt. So können alte Menschen dank rollstuhlgängigen Aufzügen länger in ihrem Haus bleiben. Nach einer lebhaften Akquisitionsphase muss Savaria die Neuzugänge zwar erst integrieren. Dank intakter Aussichten bietet der jüngste Kurseinbruch aber eine Einstiegschance.