Hot Corner: Bleibender Bike-Boom

Man muss nicht Albert Einstein sein, dem die Idee der Relativitätstheorie gemäss eigener Aussage auf dem Fahrrad eingefallen ist. Aber in einer Pandemie, in der die Bewegungs- und Reisefreiheit eingeschränkt wird und Aktivitäten an der frischen Luft beliebter denn je sind, entdecken viele die Vorzüge des Drahtesels wieder. Die Branche boomt, dank Corona.

Auf der Welle schwingt auch Bike24 mit (Xetra: BIKE, Börsenwert: 685 Mio. €, Kurs: 15.52 €). Das Dresdner Unternehmen, Onlinehändler für Fahrräder, Zubehör und Ersatzteile, ist in den vergangenen drei Jahren im Durchschnitt 30% gewachsen, auf zuletzt knapp 200 Mio. €.