Hot Corner: Bubentraum für Millionäre

Als Richard Branson vor zwei Wochen mit seinem Raumschiff namens Unity das Weltall erreichte, konnte er den grössten Erfolg seines 2004 gegründeten Unternehmens Virgin Galactic feiern (30.20 $, NYSE: SPCE, Börsenwert: 7,3 Mrd. $). Was ihn besonders gefreut haben dürfte: Der britische Milliardär war neun Tage früher im Weltraum als sein Rivale, Amazon-Chef Jeff Bezos, der mit seiner New-Shepard-Rakete morgen Dienstag ins All fliegt.

Obschon Virgin Galactic defizitär ist, haben sich die Aktien seit der Kotierung im Oktober 2019 im Wert zeitweise versechsfacht. Unmittelbar nach dem Branson-Erstflug haben sie aber deutlich Federn gelassen und diese Woche nochmals nachgegeben: Virgin Galactic hat mitgeteilt, für den Ausbau 0,5 Mrd. $ über eine Kapitalerhöhung einsammeln zu wollen. Im Vorjahr kamen so bereits 400 Mio. $ zusammen. Anfang Mai hatte Branson 617 Mio. $ in Cash auf der hohen Kante.