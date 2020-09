Hot Corner: Cloud-Flocke

Warren Buffett hat seinen Schnitt gemacht. Kurz vor dem Börsengang (IPO, Initial Public Offering) des Software­hauses Snowflake (NYSE: SNOW, Kurs: 226.74 $, Börsenwert: 62,9 Mrd. $) war bekannt geworden, dass sich die Investorenlegende bereits am Unternehmen beteiligt hatte. Nach dem fulminanten Börsenstart – dem grössten einer Softwaregesellschaft jemals – war die Beteiligung von Buffett rasch gut 1 Mrd. $ im Wert gestiegen. Inzwischen hat sich der Hype um Snowflake etwas gelegt.

Das Unternehmen, gegründet 2012, hat sich darauf spezialisiert, grosse Datenmengen für Firmenkunden zu verwalten, im Jargon der Branche als Data Warehousing bekannt. Einige der Gründer kommen vom Datenbank­spezialisten Oracle. Besonderheit von Snowflake mit nunmehr 2000 Mitarbeitern weltweit ist es, Informationen in der Cloud zu speichern, also ausgelagert in Rechenzentren von Amazon, Google oder Microsoft. Als Dienstleistung bietet Snowflake Data Warehouse as a Service an und liegt damit voll im Trend.