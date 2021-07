Hot Corner: Cybersecurity im Fokus

Cybersecurity ist in aller Munde. Immer mehr Unternehmen sind von Hackerangriffen und Datenlecks betroffen. Ein Profiteur dieser Entwicklung ist Telos (Nasdaq: TLS, Kurs: 26.83 $, Marktkapitalisierung 1,8 Mrd. $). Die US-Gesellschaft ist ein führender Anbieter von Cybersecurity-Lösungen und beliefert vor allem Grossunternehmen und US-Behörden wie das FBI oder das US-Verteidigungsministerium.

Das Unternehmen, das 1969 gegründet wurde, ist seit letztem November an der Börse kotiert. Es bietet unter anderem Lösungen an für verschlüsselte Maildienste, sichere Implementation von Cloudlösungen, Identifikationskontrollen an Flughäfen sowie Netzwerk und Cybersecurity Consulting Services.