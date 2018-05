Hot Corner: Das letzte Puzzleteil

Das Technologieunternehmen Box (BOX 24.39 3.22%) (Nasdaq: BOX, Marktkapitalisierung 3,1 Mrd. $) hat ein Problem. Es wird missverstanden. Box bietet zwar Dienstleistungen an, um Dateien in der Cloud zu speichern, die dann geteilt und gemeinsam genutzt werden können. Das ist aber nicht alles. Laut Gründer und CEO Aaron Levie soll Box die Plattform werden, auf der Unternehmen aus unstrukturierten Daten relevante Informationen ableiten und in ihre Arbeitsprozesse integrieren können, wie er der Branchenplattform «Siliconangle» Anfang April gesagt hat.

Darum liegt der Fokus von Box auf den Applikationen, die sie entwickelt, damit Kunden dem Informationsüberfluss Herr werden. Sie sollen keine Zeit mehr damit verschwenden, in Fotos, Audiodateien und Videos Informationen zu suchen und daraus Schlüsse abzuleiten. Das sollen Applikationen dank künstlicher Intelligenz selbständig machen. Box schreibt diese Programme nicht nur allein. Die Gesellschaft mit Sitz im kalifornischen Red Wood bietet den Kunden die Chance, selbst Applikationen zu entwickeln. Laut Levie nutzen bereits «viele Kunden» diese Möglichkeit.

Profiteur des Umbruchs

Risikokapitalgeber und CEO von Social Capital, Chamath Palihapitiya, glaubt an den Erfolg von Box. «Wer von der künstlichen Intelligenz überzeugt ist, der soll in Google (GOOGL 1026.3 0.02%) und Amazon (AMZN 1572.075 0.15%) investieren, und vor allem in Box», sagte er an der Investorenkonferenz Sohn in New York. An diesem Anlass präsentieren Hedge-Funds-Manager, Portfoliomanager und Risikokapitalgeber Anlagetipps. Derjenige von Palihapitiya zeigte Wirkung. Die Titel von Box schossen mehr als 16% in die Höhe.

Für Palihapitiya ist Box das letzte Puzzleteil, damit Unternehmen künstliche Intelligenz erfolgreich nutzen können. Prozessoren, Infrastruktur und Programme für maschinengestütztes Lernen existieren laut dem Risikokapitalgeber bereits. Was noch fehle, seien auf Unternehmen zugeschnittene Applikationen. Genau das biete Box. Palihapitiya rechnet damit, dass der Grossteil der Unternehmenssoftware in den nächsten zehn bis fünfundzwanzig Jahren neu entwickelt wird. Davon werde Box profitieren.

Attraktives Servicemodel

Das Unternehmen zählt bereits heute mehr als 82‘000 Geschäftskunden. Dazu gehören auch zwei Drittel der Gesellschaften aus dem S&P 500 (SP500 2629.73 -0.23%), wie Amazon, Coca-Cola (KO 41.89 -0.4%) und Pfizer (PFE 34.76 -0.37%). Box arbeitet zudem mit den IT-Giganten Google, IBM (IBM 141.99 -0.32%) und Microsoft (MSFT 94.07 0.6%) zusammen. Im Geschäftsjahr 2018 per Ende Januar hat das Unternehmen einen Umsatz von 506 Mio. $ erzielt. Annualisiert ist der Umsatz in den vergangenen fünf Jahren 54% gewachsen. Erfreulich ist ausserdem, dass mehr als 96% des Ertrags wiederkehrend sind.

Einen Gewinn erzielt das vor dreizehn Jahren gegründete Unternehmen noch nicht. Es fokussiert derzeit unter anderem aber auf die Verbesserung der operativen Marge und der Generierung eines positiven freien Geldflusses. Letzterer ist seit mehreren Quartalen positiv und wächst stetig.

Für das laufende Geschäftsjahr per Ende Januar 2019 rechnet die Gesellschaft mit einem Umsatzwachstum von 22%. Unter dem Strich soll weiterhin ein Verlust resultieren, wenn auch niedriger als im vergangenen Geschäftsjahr. Der Markt ist noch skeptisch. Die Titel haben sich seit dem Börsengang 2015 mehrheitlich seitwärts bewegt. Für risikofähige Anleger bietet sich eine attraktive Einstiegsgelegenheit.