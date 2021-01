Hot Corner: Das Lukrativste aus zwei Welten

Von der Gerste zu humanen monoklonalen Antikörpern: Die japanische Kirin Holdings (Tokio: 2503, Kurs 2298 Yen, Börsenwert 18 Mrd. Fr.), hierzulande vor allem als Brauerei bekannt, wächst im Pharmageschäft. Ihre Division Kyowa Kirin trug in den ersten neun Monaten mit 13% zum Umsatz bei und soll gemäss einer Analyse von Mizuho bis 2022 auf ein Viertel des Ertrags wachsen. Das wichtigste Produkt ist Crysvita, ein Medikament zur Behandlung von Phosphatdiabetes, einer genetisch bedingten Knochenerkrankung. In der Schweiz ist es seit 2020 zugelassen. Dieser Artikel ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital-Abonnements ab 28 Fr. / Monat Zu den Abonnements Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an