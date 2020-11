Hot Corner: Das Nötige mit guten Taten verbinden

Diese Limonade soll gut schmecken, sodass immer mehr Menschen davon wollen. Diesen Anspruch erfüllen will das Jungunternehmen Lemonade. Es bietet standardmässig nachgefragte Versicherungsdeckungen an, die unkompliziert online vereinbart und bei Nichtmehrgebrauch anstandslos monatlich gekündigt werden können. Das 2015 gegründete amerikanische Jungunternehmen ist seit Juli kotiert (NYSE: LMND; 64.10 $, Börsenwert 3,6 Mrd. $). Die Aktien starteten am ersten Handelstag zum Doppelten des Emissionspreises von 29 $. Doch seither stagnieren sie.

Lemonade wolle das traditionelle Versicherungsmodell auf den Kopf stellen, sagt Firmengründer und Grossaktionär Daniel Schreiber im Aktionärsbrief. Doch vorerst stellen die Expansionskosten die Unternehmensrechnung auf den Kopf.