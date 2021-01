Hot Corner: Das Portefeuille aufladen

Weisses Gold der E-Mobilität: Das Leichtmetall Lithium ist das wichtigste Element von Batterien in Elektroautomobilen. Der bedeutendste Anbieter von Lithiumchemikalien ist Albemarle (New York: ALB, Kurs: 168.85 $, Börsenwert: 18 Mrd. $). Seit klar wurde, dass Joe ­Biden Donald Trump ablösen würde, hat sich der Wert der Valoren nahezu ­verdoppelt. Der neue US-Präsident möchte Technologien fördern, die die Klimaerwärmung bremsen.

Das Spezialchemieunternehmen – 1887 als Papierfabrik gegründet – ist seit gut 25 Jahren selbständig kotiert. Vor fünf Jahren übernahm es Rockwood und wurde zum Weltmarktführer für ­Lithium/Lithiumverbindungen. Heute erwirtschaftet der Bereich 37% des Gesamtumsatzes von etwas über 3 Mrd. $ und eine operative Marge auf Stufe Ebitda von 37%. Den Rest des Umsatzes teilen sich das Geschäft mit Kata­lysatoren für Ölraffinerien und das­jenige mit Derivaten auf Basis des ­chemischen Elements Brom.

Klare Priorität

Klare Priorität

Albemarle hat vor, den Bereich Lithium auszubauen, während die anderen, weniger Wachstum versprechenden und margenschwächeren Bereiche als Cashquelle dienen sollen. Zu einem späteren Zeitpunkt – und hier liegt ein Teil der längerfristigen Fantasie, die trotz des Kurssprungs immer noch in den Aktien schlummert – könnte zumindest das Katalysatorengeschäft abgestossen werden. Clariant würde dann zu den Kaufinteressenten zählen, deutete VR-Präsident Hariolf Kottmann in einem FuW-Interview vor einem Jahr an.