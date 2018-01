Hot Corner: Der Boss ist zurück

Mark Langer hat es geschafft. Als er im Mai 2016 CEO von Hugo Boss (BOSS 75.94 -0.03%) (Frankfurt: BOSS; 76.16 €; Börsenwert 5,4 Mrd. €) wurde, steckte das Modeunternehmen in der Krise. Der Umsatz auf vergleichbarer Fläche schrumpfte Quartal für Quartal. Besserung war nicht in Sicht. Heute gibt das Traditionshaus ein anderes Bild ab: Im vierten Quartal steigerte Hugo Boss den Umsatz auf vergleichbarer Fläche 7%. So viel Schwung wies die Gesellschaft zuletzt vor fünf Jahren aus. Die Dynamik überraschte selbst die allzeit optimistischen Analysten. Sie hatten nur ein Plus von 3% erwartet.

Langer ist der Vater des Turnarounds. Ab 2010 amtete er als Finanzchef von Hugo Boss und war für das Restrukturierungsprogramm mitverantwortlich, das Anfang 2016 in die Wege geleitet wurde. Das Unternehmen schloss zwanzig defizitäre Filialen, trennte sich in den USA von Partnern im Grosshandel, die mit Rabatten Umsatz bolzten, und senkte in China die Verkaufspreise auf ein europäisches Niveau.

Die entscheidende Strategieanpassung folgte dann im November 2016. Langer machte dem Markenwirrwarr ein Ende und strich Hugo Orange und Hugo Green aus dem Sortiment. Übrig blieben die Marke Boss im Hochpreissegment und die Marke Hugo, die modischer und günstiger ist. Vollzogen wird dieser Schritt mit der Frühlings- und Sommerkollektion 2018, die derzeit an die Kleiderständer gehängt wird.

Bild: Krisztian Bocsi/Bloomberg

Zudem baute Langer das Onlinegeschäft aus und verknüpfte es mit den Ladenlokalen. Er wollte vor der Onlinekonkurrenz wie Zalando (ZAL 49.06 2.38%) nicht kapitulieren. Mit Erfolg: Im Schlussquartal stieg der Umsatz in diesem Bereich 42%. Besonders beliebt ist das Konzept von online Bestellen und im Laden Abholen. Aber nicht nur im Netz wuchs das Modehaus zweistellig. Auch in den USA und in China konnte es im Einzelhandel beim Umsatz zweistellig zulegen.

Die Aktien nehmen den Turnaround noch nicht vorweg. Sie haben seit dem Mehrjahrestief vom Juli 2016 zwar 60% an Wert gewonnen, notieren aber immer noch 56% unter dem Höchst vom März 2015. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20 für 2018 sind die Aktien zwar nicht mehr günstig bewertet. Die Aussichten sind aber wieder rosig, und wenn sich die Erfolgsgeschichte von Hugo Boss unter Langer fortsetzt, dürfte das auch den Aktien Auftrieb geben. Dass sich das vermeintliche Übergangsjahr 2017 besser entwickelt hat als erwartet und die Ziele für das Jahr erfüllt wurden, stimmt zuversichtlich.