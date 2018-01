Hot Corner: Kodak im Kryptofieber

Seit Anfang Woche haben sich die Aktien des Film- und Kamerapioniers Kodak (KODK 9.2 9.52%) rund 267% verteuert. Der Grund? Das Unternehmen hat diese Woche bekannt gegeben, in das Geschäft mit Kryptowährungen einsteigen zu wollen. Am 31. Januar ist es so weit, dann wird Kodak (NYSE: KODK, Kurs: 8.40 $, Börsenwert: 358 Mio. $) eine eigene Währung für Fotografen lancieren, den KodakCoin. Damit will sie 20 Mio. $ einnehmen. Denn im aktuellen Krypto-Boom schiessen die Kurse von allem, was irgendwie mit Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum zu tun hat, unkontrolliert nach oben (oder unten).

Neben der neuen Kryptowährung will das verblasste Traditionsunternehmen zudem eine KodakOne genannte Plattform einführen. Sie soll Fotografen die Möglichkeit bieten, die Lizenzrechte auf ihre Bilder digital zu verschlüsseln und zu archivieren. Das soll mithilfe der Ethereum-Blockchain, eines dezentral auf Millionen von Computern abgelegten, unveränderbaren digitalen Transaktionsprotokolls, geschehen. Damit nicht genug. Hinzu kommt ein Gerät namens KashMiner. Es kann Bitcoin schürfen und soll vermietet werden. Mieter und Kodak wollen sich den Gewinn aus dem «Minen» von Bitcoin hälftig teilen.

Von dieser vermeintlichen Renaissance Kodaks ist indes nicht viel zu halten. Sie wird so kurz- oder langlebig sein wie das Kryptofieber selbst. Das Unternehmen an sich befindet sich weiter im Sinkflug. Die Fotoikone ist nur noch ein Schatten ihrer selbst: Setzte sie 1991 noch rund 19,4 Mrd. $ um, so waren es 2016 lediglich 1,6 Mrd. $. Und das, obschon der Konzern ein technologischer Vorreiter der digitalen Fotografie und des Digitaldrucks war. Kodak ist das klassische Fallbeispiel eines Unternehmens, das den Sprung in die digitalisierte Welt nicht geschafft hat.

Bild: David Paul Morris/Bloomberg

Nach Jahren der Schrumpfung beantragte Kodak 2012 Insolvenz. Im Folgejahr wagte sie den Neustart, fokussierte sich neu auf Drucksysteme für Geschäftskunden. Doch der Erfolg ist bis heute ausgeblieben. Zuletzt suchte Kodak das Glück mit dem Verkauf von Mobiltelefonen und Tablets für Fotoenthusiasten sowie der Neulancierung von Kameras im Super8-Format. Erfolg: bescheiden. Dass Kodak nun auf den Bitcoin-Hype aufspringen will, ist fragwürdig. Deshalb: Finger weg.