Hot Corner: Der Mix macht’s

Gemischtwarenläden – oder korrekter ausgedrückt Konglomerate – haben an den Aktienmärkten oft einen schweren Stand. Das Geschäftsmodell kann aber auch mehr Sicherheit bieten, indem in Krisenzeiten die Risiken besser verteilt sind. Das trifft etwa zu auf Associated British Foods (London; ABF, 1854 p, Börsenwert: 14,71 Mrd. £). Und die Bezeichnung Gemischtwarenladen passt genau zu dem Unternehmen, ohne abwertend zu wirken. ABF ist in fünf Sparten aktiv; ihrer Grösse nach geordnet sind dies Bekleidungshandel, Lebensmittel ­– dazu zählen die Ovomaltine-Produkte –, Zucker, Lebensmittelzutaten und Landwirtschaftliche Produkte. Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel vollständig zu lesen.