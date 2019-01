Hot Corner: Die besseren Engel

Für Kleiderhändler spricht trotz hoher Nachfrage nach neuer Mode nicht viel: Die Konkurrenz durch den Onlinehandel und Billiganbieter drückt auf die Preise. In diesem Umfeld schlägt sich American Eagle Outfitters (NYSE: AEO, 20.22 $ am Donnerstag, Börsenwert 3,6 Mrd. $) ansprechend.

Das 1977 gegründete Modeunternehmen erwirtschaftet den grössten Teil des Umsatzes noch immer in traditionellen Filialen. Die Mode im mittleren Preissegment richtet sich vor allem an junge Frauen und Männer. Im dritten Quartal 2018 wuchs die Hauptmarke American Eagle in einem hart umkämpften Markt gegenüber dem Vorjahr ansehnliche 5%.

Für ein gutes Körpergefühl

Immer wichtiger wird aber Aerie. Mit der Lingerielinie für junge Frauen positioniert sich AE als Antithese zu Victoria’s Secret. Die für ihre knapp bekleideten Models mit Engelsflügeln bekannte US-Marke stand in der Vergangenheit wiederholt in der Kritik: Sie vermittle ein falsches Körperbild, verherrliche den Magerwahn und verstärke bei jungen Frauen die Selbstzweifel. Aerie setzt auf Natürlichkeit. Seit 2014 verzichtet die Marke auf Supermodels und digitales Retuschieren.

Bild: ZVG

Das kommt beim Zielpublikum anscheinend gut an. Der Absatz der 2006 eingeführten Linie wuchs im dritten Quartal gegenüber 2017 um knapp ein Drittel. Gleichzeitig wies das Modehaus LB Brands einen Umsatzrückgang von 2% für seine Marke Victoria’s Secret aus.

Aerie und die vor gut drei Jahren übernommene Tailgate Clothing Company ziehen jüngere Konsumenten an und sichern damit den künftigen Erfolg von AE, insbesondere im wichtigen Onlinehandel. Die Generation Z, die zwischen Ende der Neunzigerjahre und 2012 Geborenen, bestellt Kleider besonders oft im Internet. Gemäss einer Studie des Finanzdienstleisters Piper Jaffray ist die Shopping-Webseite von AE bei US-Teenagern die drittbeliebteste, hinter Amazon (AMZN 1593.88 -2.69%) und Nike (NKE 80.22 -0.12%).

Für 2019 rechnen Analysten mit einem Umsatzwachstum von 6%. Das Unternehmen expandiert damit nicht nur schneller als viele Konkurrenten, es wirtschaftete zuletzt auch deutlich profitabler. Im dritten Quartal stieg die Betriebsgewinnmarge 40 Basispunkte auf 8,5%. LB Brands musste einen Rückgang auf 5,6% hinnehmen. Für die kommenden Jahre prognostiziert AE zudem einen weiteren überproportionalen Anstieg des Gewinns.

Solide aufgestellt

Die erfreulichen Zahlen dürfen zwar nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich AE in einem sich rasant verändernden Marktumfeld befindet. Der Onlinehandel und die Automatisierung werden die Modeindustrie in den kommenden Jahren weiter verändern.

Doch der Kleiderhändler ist angesichts dieser Herausforderungen gut aufgestellt. Zudem sind die Aktien im Vergleich zur Konkurrenz derzeit günstig bewertet: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis 2019 von 13 liegt unter dem Branchenschnitt. Der Zeitpunkt für einen Einstieg ist gut.