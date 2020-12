Hot Corner: Die Grundlage der Games

So sieht ein erfolgreicher Börsengang aus: Unity Software (NYSE: U, Börsenwert: 42,8 Mrd. $, Kurs: 158 $), eine der führenden Plattformen für Videogame-Entwickler, übertraf am 18. September alle Erwartungen. Noch in der Woche vor dem Börsengang hatte das Unternehmen mit Sitz in San Francisco eine Preisspanne von 34 bis 42 $ für die eigenen Aktien genannt. Zwei Tage vor dem IPO erhöhte es wegen der grossen Nachfrage auf 44 bis 48 $ pro Titel. Der tatsächliche Ausgabepreis lag dann mit 52 $ nochmals höher.

Dass der Ausgabepreis immer wieder angepasst wurde, ist auf ein spezielles Verfahren vor dem IPO zurückzuführen: Statt wie üblich die Preissetzung den Banken und einigen ausgewählten Investoren zu überlassen, sammelte Unity Software über ein von Goldman Sachs eingerichtetes Onlinesystem Gebote samt Preisen. Offenbar erhielten beim Börsengang dann sämtliche Personen, die zum finalen Preis Interesse bekundet hatten, Aktien zugeteilt.