Hot Corner: Die Nestlé des Minensektors

Es ist in diesen Tagen nicht einfach, Aktien aus dem Goldminensektor als heiss zu bezeichnen. Schliesslich hat der Index der kotierten Minengesellschaften gerade ein neues Mehrjahrestief erreicht. Doch es gibt eine Ausnahme: Franco-Nevada (FNV 79.6 -0.62%) (83.2 kan. $, Börsenwert 15,5 Mrd. kan. $). Der Kurs ist dieses Jahr zwar ebenfalls eingebrochen. Doch in der langen Sicht sind die Franco-Nevada-Valoren der Konkurrenz enteilt. Ausserdem sind die Kanadier ein Dividendengarant. Seit dem Börsengang Ende 2007 hat das 1983 gegründete Unternehmen jedes Jahr die Ausschüttung an die Aktionäre erhöht.

Denn Franco-Nevada sind keine normale Goldaktien. Die Gesellschaft betreibt keine Anlage und besitzt keine einzige Mine, sondern investiert nur in Lizenzen, sogenannten Royalties und Streams. Eine Royalty gibt dem Besitzer das Recht auf einen Teil des zukünftigen Erlöses einer Mine. Bei einem Stream hat der Investor Anspruch auf einen Teil der Produktion und muss die Ware dann selbst verkaufen. Franco-Nevada ist also kein Bergbaukonzern, sondern eine Finanzgesellschaft, die den Minenbetreibern Geld vorschiesst und sich zu günstigen Bedingungen einen Teil der Produktion sichert.

Die meisten Abnahmeverträge sind so ausgestaltet, dass steigende Förderkosten der Minengesellschaft keinen Einfluss haben, solange die Produktion läuft. Steigende Marktpreise wirken sich dagegen sofort auf die Gewinnmargen aus. Fallende Metallpreise drücken zwar die Marge, dafür winken dann die lukrativsten Deals. Als der Bergbaukonzern Glencore (GLEN 296.7 -2.32%) 2016 wegen seiner Schulden in Schwierigkeiten kam, sicherte sich Franco-Nevada für 500 Mio. $ die Gold- und Silberproduktion der Antapaccay-Mine in Peru. Das ist das Erfolgsrezept von Franco-Nevada: Sie nutzt die Nöte der Minengesellschaften aus und stellt Mittel zur Verfügung, wenn andere Finanzierungsquellen versiegen.

Denn Franco-Nevada betreibt keine Anlage und besitzt keine einzige Mine, sondern investiert nur in Lizenzen.

Das Geschäftsmodell ist einfach skalierbar, und es lässt sich einfach diversifizieren. Das Portfolio umfasst rund 300 Mineninvestments. Fünfzig Minen sind in Betrieb, weitere vierzig stehen kurz davor, die übrigen sind noch in einem früheren Entwicklungsstadium. Zur besseren Diversifikation geht Franco-Nevada vermehrt auch Verträge mit der Erdölindustrie ein. Noch stammen 85% des Umsatzes aus dem Edelmetallsektor, längerfristig soll der Anteil auf 80% sinken.

Mit einer geschickten Auswahl von Investments erzielte Franco-Nevada in den vergangenen Jahren eine Gewinnmarge zwischen 40 und 85%, ganz ohne Fremdkapital. Diese Qualität hat aber ihren Preis. Die Aktien sind historisch und im Vergleich zur Konkurrenz stramm bewertet. Wie bei den Nestlé-Papieren müssen Anleger geduldig auf einen Rückschlag warten. Genau das ist jetzt passiert, als die Quartalszahlen die hohen Erwartungen enttäuschten. Franco-Nevada gibt es für 83 statt 110 kan. $ wie zu den Bestzeiten vor einem Jahr. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis ist von 3,5 auf 2,5 gefallen. Viel teurer als die der Konkurrenz sind die Titel nicht mehr.