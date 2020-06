Hot Corner: Die Nummer zwei gibt Gas

Die Nummer eins im Markt ist Straumann – sowohl in Bezug auf den Marktanteil (25%) als auch in Sachen Pro­fitabilität (30%ige Ebitda-Marge). Der Schweizer Hersteller von Zahnimplantaten glänzt seit Jahren mit guten Resultaten – besser kann es fast nicht mehr kommen. Sein grösster Rivale, der US-Dentalspezialist Envista (NYSE: NVST; Kurs 23.35 $, Marktkapitalisierung 3,7 Mrd. $), hat dagegen noch einiges Verbesserungspotenzial. Envistas Markt­anteil im Bereich Implantate beträgt ­immerhin 19%, doch die Ebitda-Marge ist mit 15% gerade mal halb so hoch wie bei Straumann – allerdings bedingt auch durch den Produktmix.

