Hot Corner: Dirigent von Abo-Modellen

Seit Mitte April erst sind die Papiere von Zuora (ZUO 27.47 -4.22%) zu haben. Seither hatten die Aktien des IT-Unternehmens einen phänomenalen Lauf: Sie liegen 110% im Plus, standen sogar schon einmal höher, sind zuletzt aber zurückgekommen. Es gibt gut Chancen, dass Zuora (NYSE: ZUO, 29.19 $ am Donnerstag, Börsenwert 3,1 Mrd. $) noch Potenzial haben. Das Unternehmen fokussiert sich nämlich auf einen der spannendsten Bereiche der Industrie derzeit: die Umstellung des Geschäftsmodells von Softwareunternehmen auf Abonnements.

Einst haben Softwareunternehmen ihre Produkte im Paket verkauft. Die Kunden haben einmal gezahlt, die Firmenklientel zusätzlich einen Wartungsvertrag abgeschlossen. Inzwischen sind Abomodelle in Mode. Die Anbieter bekommen monatlich von der Kundschaft einen gewissen Betrag, und die erhält im Gegenzug stets das aktuelle Produkt. Privatkunden kennen so etwas über ihr Filmabo bei Netflix (NFLX 399.39 3.88%) oder den Musikvertrag mit Spotify (SPOT 175.98 3.29%). Unternehmenskunden nutzen es vergleichbar mit Software von Microsoft (MSFT 99.08 0.7%), Oracle (ORCL 44.41 0.29%), SAP (SAP 98.88 0.29%) & Co.

Feuertaufe überstanden

Zuoras Werbeversprechen lautet, das Geschäftsmodell eines jeden Unternehmens aus jeder Industrie auf ein solches Abomodell umzustellen. Alcatel-Lucent (Alcatel-Lucent 0 0%) Enterprise, Sage oder Hive finden sich unter den Referenzkunden, die erfolgreich die Software von Zuora einsetzen. Vom Backup-Anbieter Carbonite beispielsweise heisst es, er habe sich auch dank Zuora von einem 40-Mio-$-Unternehmen im Jahr 2011 in eine 240-Mio.-$-Company heute verwandelt.

Wenn solche Zahlen auch fantastisch anmuten: An der Börse sind die Valoren von Zuora gefragt. Die erste öffentliche Feuertaufe hat das Management der Gesellschaft schon hinter sich. Anfang Juni verteuerten sich die Papiere auf einen Schlag 20%. Die Führung unter CEO Tien Tzuo hat Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. Demnach stieg der Umsatz 60% auf 51,7 Mio. $. Das Unternehmen arbeitet noch mit Verlust. Es verbrennt im aktuellen Stadium Geld, der freie Cashflow ist negativ. Die Cash-Position beträgt aber komfortable 200 Mio. $. Für das laufende Geschäftsjahr mit Ende kommenden Januar rechnet die Gesellschaft mit einem Umsatz zwischen 220 und 223 Mio. $, der Verlust soll dann 15 bis 16 Mio. $ betragen.

Schelte vom Talkmaster

Obschon das Gesamtbild der Zahlen nicht sonderlich berauscht: Beobachter sehen die Zuora-Papiere im Moment als guten Indikator für die Aboökonomie – und die liegt voll im Trend

Nach einer Warnung vor dem Höhenflug von Jim Cramer, populärer Aktien-Talkmaster im US-Fernsehen, haben sich die Zuora-Titel in den vergangenen Tagen vom Hoch um 38 $ entfernt. Risikofähige Investoren setzen die Papiere nun auf die Beobachtungsliste. Weitere Rückschläge wären eine Einladung zum Einstieg mit langfristigem Horizont.