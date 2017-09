Hot Corner: Doping für Solaranlagen

Die fünf Freunde Guy, Lior, Yoav, Meir und Amir haben sich in einer IT-Einheit der israelischen Armee kennengelernt. Als sie nach ihrem Dienst 2006 zusammen ein Startup gründeten, wussten sie nicht genau, was mit dem Microchip anzufangen, den sie entwickelt hatten. Sie dachten an das Optimieren der Batterieleistung in Handys und Laptops.

Doch die das Start­up begleitenden Kapitalgeber sahen im Solarmarkt das grössere Potenzial. Aus dem Startup wurde Solaredge (SEDG 26.25 0.38%) (Nasdaq: SEDG, Kurs: 27 $, Börsenwert: 1.14 Mrd. $), ein Anbieter von Leistungsoptimierern und Wechselrichtern für Solaranlagen. Der Jahresumsatz betrug im letzten Jahr 490 Mio. $. Aus fünf wurden 823 Angestellte.

Optimierte Leistung

In einer Solaranlage werden die Module an einem Strang geschaltet. Doch wegen der Ausrichtung der Module, wechselhaftem Wetter oder Verschmutzung kann Leistung verlorengehen. Die Chips von Solaredge werden an den Modulen angebracht, verbessern deren Ausgangleistung und sorgen für optimale Strangspannung. Die Energiegewinnung auf Modulebene wird verbessert und die Erzeugungskosten der Anlage gesenkt.

In den letzten fünf Jahren litten viele Hersteller von Solarmodulen und ihre Zulieferer unter Preiszerfall und Überkapazitäten. Nicht wenige gingen unter. Im Gegensatz dazu genossen die Produkte von Solaredge stetige Nachfrage. Das Unternehmen aus Tel Aviv vergrösserte den Umsatz zwischen 2012 und 2016 jedes Jahr durchschnittlich 40%.

Und die Solaredge-Aktien haben derzeit viel Schwung. Seit Anfang Jahr haben sie sich 117% verteuert. Solaredge brauchte dafür aber einen zweiten Anlauf. Als das Unternehmen im März 2015 ihr Aktien erstmals für 18 $ pro Stück anbot, schossen sie in wenigen Wochen auf 42 $. Danach sackten sie um die Hälfte ab und dümpelten bis Ende 2016 richtungslos dahin.

Bild: Urs Flüeler/Keystone

Profitabel und schuldenfrei

Seit 2015 arbeitet das Unternehmen profitabel und ist schuldenfrei; in der dynamischen und hoch kompetitiven Solarindustrie keine Selbstverständlichkeit. Solaredge muss sich gegen grosse Namen wie ABB (ABBN 22.69 -0.35%) oder SMA Solar behaupten. Geliefert wird an Modulhersteller, aber auch an Bauer und Betreiber von Solaranlagen. Neben den optimierten Modulen und Invertern bietet Solaredge auch Batterien und Überwachungssoftware an. So entsteht ein ganzheitliches Paket für Endkunden, die selbst eine Solaranlage betreiben und energetisch autonom sein wollen.

Im grossen US-Endkundenmarkt konnte Solaredge per erstem Quartal 2017 über ein Drittel aller installierten Inverter liefern. Sollte sich die Optimierungstechnologie zu einem Standard entwickeln und Solarmodulhersteller beschliessen, selbst Optimierungschips einzubauen, könnte das Solaredge bedrängen. Oder als Übernahmeobjekt erst recht attraktiv machen.