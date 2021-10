Hot Corner: Ein Karo für die Welt

Das ikonische Karomuster des Unternehmens ist weltweit bekannt. Doch in der Gunst der Wertschriftenhäuser steht die Burberry Group (London: BRBY, Kurs: 1852 p, Marktkapitalisierung: 7,50 Mrd. £) derzeit nicht. Nur 32% der von Bloomberg erfassten Analysten, die den englischen Anbieter luxuriöser Oberbekleidung und Lederwaren abdecken, haben eine Kaufempfehlung auf den Aktien. Weitere 56% raten, sie zu halten.

Damit ist Burberry für das Risikogefäss Hot Corner geradezu prädestiniert. An Pro-Argumenten fehlt es nicht. «Unbeliebt und unterbewertet», schreibt etwa Stifel-Analyst Rogerio Fujimori zu den Aktien. Ganz ohne Grund ist das nicht. Die Rücktrittsankündigung von CEO Marco Gobbetti Ende Juni hatte ihnen einen ersten Schlag versetzt; die Nachfolge ist noch nicht geregelt. Dem schlossen sich Investorenbefürchtungen über eine generelle Abschwächung des Luxusgütergeschäfts in Asien an, unter anderem wegen Covid.

China-Sorgen gedämpft

Noch-CEO Gobbetti wirkte Letzterem vor wenigen Wochen insofern entgegen, als er an einer Veranstaltung vor Analysten sagte, Burberrys Chinageschäft habe sich im September verbessert. Auch in anderen Regionen, namentlich Nordamerika, gebe es Fortschritte. Genaueres ist am 12. November im Halbjahresbericht per Ende September zu erfahren. Fortschritte sind für das Anlegervertrauen wichtig, hat sich die Gruppe in den vergangenen Jahren mit Wachstum doch auffallend schwergetan. Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital 5 Wochen ab CHF 20.– Jetzt testen Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an