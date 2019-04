Hot Corner: Ein Krimi aus Deutschland

Manchmal bietet die Realität Stoff, den selbst die besten Kriminalromane kaum in dieser Intensität erreichen können. In Deutschland spielte sich in den vergangenen Wochen und Monaten ein solcher Fall ab. Hauptdarsteller ist Wirecard (WDI 110.35 0.23%), ein dem Leitindex Dax angehörender Spezialist für mobile Zahlungsdienstleistungen. In wichtige Rollen treten die «Financial Times» (FT), eine der renommiertesten Finanzzeitungen, die deutsche Finanzaufsichtsbehörde Bafin sowie Wirecard-Mitarbeiter in Singapur auf.

Die Kurzfassung des Krimis lautet so: Die FT warf den betroffenen Angestellten in Singapur vor, Dokumentenfälschung und Kontomanipulationen betrieben zu haben. Das rief Leerverkäufer auf den Plan, die den Kurs der Aktie abstürzen liessen. Darauf setzte sich Wirecard in aller Heftigkeit zur Wehr und konnte dabei sogar auf die Unterstützung der Bafin zählen. Die Behörde gab ein höchst ungewöhnliches Verbot für weitere Leerverkäufe aus.

Unsicherheiten belasten

Im Zuge dieser Geschichte sind die Aktien von Wirecard Achterbahn gefahren. Seit dem Allzeithoch von fast 200 € halbierte sich der Kurs zwischenzeitlich, danach hat er sich deutlich erholt, nur um erneut zu fallen.

Derzeit laufen die Ermittlungen in Deutschland auf Hochtouren, alle Parteien bleiben involviert – mit ungewissem Ausgang. Die Bafin hat kürzlich die Untersuchungen auf Wirecard ausgeweitet und prüft, ob das Unternehmen sich nicht an die Börsenrichtlinien gehalten haben könnte, die Staatsanwaltschaft wiederum hat den Journalisten der FT ins Visier genommen. Die Unsicherheiten haben den Aktienkurs von Wirecard zuletzt wieder in die Nähe von 100 € korrigieren lassen.

Wette auf positiven Ausgang

Denjenigen Spekulanten, die auf einen Krimiausgang zugunsten des Unternehmens setzen, bieten die aktuellen Notierungen eine attraktive Einstiegsgelegenheit. Die vergangenen Wochen haben gezeigt, wie gut sich die Titel nach Bekanntgabe von News, die für Wirecard entlastend sind, erholen können.

Allerdings muss auf die hohen Risiken einer solchen Wette hingewiesen werden. Sollte sich zeigen, dass die Anschuldigungen der FT auch nur annähernd der Wahrheit entsprechen, dürfte der Wirecard-Kurs noch tiefer fallen.

Grundsätzlich ist Wirecard in einem zukunftsträchtigen und Wachstum versprechenden Bereich tätig. Seit der Finanzkrise hat der Konzern den Gewinn von 46 Mio. auf 260 Mio. € vervielfacht. Allein im Geschäftsjahr 2017 konnte das Unternehmen den Umsatz um 45% steigern. Zudem ist der Bereich Payment auch im M&A-Markt gefragter denn je: Erst kürzlich wurde Worldpay für 43 Mrd. $ vom US-Fintech-Giganten FIS übernommen.