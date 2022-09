Hot Corner: eine Aktie für das perfekte Spiel

Bowling ist in den USA so etwas wie Volkssport. Die Jagd nach Strikes und der Traum vom perfekten Spiel beseelen im Land jährlich 67 Mio. Menschen. Kaum ein Städtchen ist ohne Bowlingbahn.

Das Geschäft über 10 Mrd. $ mit den rollenden Kugeln ist zersplittert. 90% der Bahnbetreiber sind unabhängig. Und dann gibt es da noch Bowlero (NYSE: BOWL, Kurs 11.67 $, Marktkapitalisierung 2 Mrd. $). Das Unternehmen, das im Dezember über eine Spac an die Börse gekommen ist, betreibt in den USA über dreihundert Bowlingcenter. Damit ist es viermal grösser als die nächsten vier Player kombiniert, rechnet die US-Bank JPMorgan in einer Analyse vor.

Massive Expansion geplant

Und Bowlero hat grosse Pläne: Von den 3500 unabhängigen Betreibern im Land nennt sie rund 40% als mögliche Übernahmeziele. Gründer und CEO Tom Shannon hat klargestellt, in den nächsten fünf Jahren auf achthundert Center wachsen zu wollen. Die Expansion soll aus dem freien Cashflow gestemmt werden.