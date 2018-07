Hot Corner: Eine neue Apple, Made in China

Viel Glück hatte Xiaomi beim Börsengang wahrlich nicht: Seit Montag vergangener Woche sind die Titel des chinesischen Hightech-Konzerns über die Börse Hongkong zu handeln, und es ging schief, was schief gehen konnte. Dabei hat Xiaomi (HKSE: 1810.HK, 21.10 HK-$, 472,1 Mrd. HK-$ oder 60,4 Mrd. Fr. Börsenwert) mittel- bis langfristig das Zeug zu einem Tech-Unternehmen von Weltrang.

Vor dem IPO (Initial Public Offering) gab es eine Gewinnwarnung von Samsung (SMSN 1005 -4.38%) im Smartphone-Geschäft – dies aber unter anderem auch wegen Xiaomi, zudem gab es Sorgen im Handelskrieg zwischen China und den USA. Deshalb waren die Xiaomi-Papiere gleich am ersten Tag unter Druck. Nach dem Gang an die Börse kam noch eine Grätsche aus China hinzu: Die Handelsplätze auf dem Festplatz wollen ihren Kunden den Kauf von Papieren mit verschiedenen Stimmrechtsklassen untersagen. Das würde Xiaomi treffen. Doch es gab auch gute Nachrichten: Die Aktien des Tech-Konzerns kommen in den Leitindex Hang Seng (Hang Seng 28256.12 0.11%) Composite. Unter dem Strich resultiert seit dem IPO ein Plus von 25%.

Aus dem Stand in Top vier

Das Unternehmen mit Sitz in Beijing wurde erst vor acht Jahren gegründet, unter anderem von Lei Jun, der Xiaomi weiter als CEO führt. Bekannt ist es für sein Smartphone-Geschäft, das für drei Viertel des Umsatzes von 18 Mrd. $ im vergangenen Jahr stand. Aktuell ist Xiaomi hinter Samsung, Apple (AAPL 190.102 -0.7%) und Huawei der viertgrösste Smartphone-Anbieter weltweit – wobei die Gesellschaft in vielen Märkten noch gar nicht präsent ist. Ein Teil des Emissionserlöses von rund 5 Mrd. $ soll der Expansion dienen.

Xiaomi bietet allerdings noch viele Produkte neben Smartphones: Staubsaugerroboter, Fitnesstracker, Lautsprecher, Projektoren, smarte Glühbirnen und auch smarte Toilettensitze. Die Hardware ist qualitativ hochwertig und kommt oft zum Kampfpreis. An einem Smartphone etwa verdient Xiaomi Schätzungen zufolge im Schnitt 2 $. Samsung kommt hier auf 19, Apple gar auf 250 $ – ebenso pro Gerät. Xiaomi will an den Services rund um die Produkte verdienen, da hier die Gewinnspannen deutlich höher liegen.

Noch ohne Gewinn

Im vergangenen Jahr konnte Xiaomi einen Betriebsgewinn von 1,9 Mrd. $ ausweisen. Unter dem Strich arbeitet die Gesellschaft jedoch weiter mit Verlust, knapp 7 Mrd. $ über das gesamte Jahr. Im ersten Quartal, direkt vor dem Börsengang, lag das Minus bei 1,1 Mrd. $. Vor Einmalausgaben wäre ein Gewinn angefallen, heisst es vom chinesischen Unternehmen. Das Ziel einer Bewertung von 100 Mrd. $ beim Börsengang verfehlte Xiaomi. Mit dem aktuellen Börsenwert von mehr als 60 Mrd. $ gehört der Konzern dennoch zu den wertvollsten der Hightech-Branche in China.

Zum Börsengang wurde unter Investoren diskutiert, inwiefern Xiaomi ein chinesisches Apple sei. Beim genaueren Blick unterscheiden sich die Geschäftsmodelle des US-Premium-Tech-Anbieters und der Chinesen jedoch deutlich. In einem Smartphone- und Technik-Markt, der sich in vielen Bereichen der Sättigungsgrenze nähert, könnte die Strategie von Xiaomi mit günstiger und qualitativ hochwertiger Hardware sowie ausgewählten, höhermargigen Services jedoch Früchte tragen. Risikofähige Investoren nehmen die Titel auf ihre Beobachtungsliste und steigen bei möglichen Rückschlägen ein.