Hot Corner: Eine süsse Versuchung

Am 1. Juli feierte Krispy Kreme (Nasdaq, DNUT, Kurs 14.80 $, Börsenwert 2,5 Mrd. $) das Comeback an der Börse. Die Donut-Kette verkauft jährlich rund 1,3 Mrd. süsse Kringel in mehr als 30 Ländern. Neben den glasierten Leckereien vertreibt das Unternehmen auch andere Produkte wie Kuchen, Kekse, Kaffee und Erfrischungsgetränke.

Das lukrativste Geschäft des traditionsreichen Donut-Herstellers liegt nach wie vor in den USA und Kanada. Dort werden gut 70% des jährlichen Umsatzes erzielt. Aber auch in Übersee findet man immer wieder Backstuben mit dem roten Schriftzug. Besonders im Vereinigten Königreich, in Australien und in Mexiko sind die runden Naschereien beliebt. Der asiatische, besonders der japanische Markt, wird als zukünftiger Wachstumstreiber gesehen.

Verhaltener Börsenstart

Die Titel des traditionsreichen Unternehmens wurden am Ende des ersten Tages an der Nasdaq zu 21 $ gehandelt. Die anfängliche Euphorie flachte jedoch bereits in den ersten Handelstagen ab. Aktuell werden die Titel zu 14.80 $ gehandelt. Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital 5 Wochen ab CHF 20.– Jetzt testen Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an