Hot Corner: Eine süsse Versuchung

Bitter, bitter: Die Aktionäre des weltweit grössten Zuckerherstellers sind in den vergangenen zwölf Monaten gar nicht verwöhnt worden. Der Börsenkurs von Südzucker (SZU 17.12 -3.6%) (Frankfurt: SZU, Kurs: 15.21 €, Marktwert 3106 Mio. €) ist binnen Jahresfrist 40% gefallen. Das ist die zweitschlechteste Aktienperformance im MDax über diesen Zeitraum.

Die Investoren machen sich Sorgen über die Folgen, die nach dem Ende der EU-Zuckermarktverordnung drohen. In der EU hat das Unternehmen einen Marktanteil von 25%. Zu befürchten sind steigender Wettbewerb und sinkende Preise. Seit Oktober seien Absatz und Einnahmen in der EU und auch im Export «sehr deutlich gefallen», heisst es denn auch im jüngsten Neunmonatsbericht von Südzucker (Geschäftsjahr 2017/18, per Ende November).

Das Unternehmen erwartet eine schwierige Übergangsphase von mindestens zwei Jahren. So gesehen erstaunt der scharfe Kursrückgang nicht, auch wenn Südzucker die Umsatzprognose 2017/18 auf 6,9 bis 7,1 Mrd. € (+6 bis 9%) erhöht hat und mit einer besseren Profitabilität als im Vorjahr rechnet. Das kommende Geschäftsjahr jedoch wird erheblich schwieriger werden.

Trotzdem könnte sich das aktuelle Kursniveau für geduldige Investoren als gute Einstiegsgelegenheit erweisen. Die Bewertung von Südzucker ist mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15 nahezu 20% unter dem historischen Durchschnitt. Auf Stufe Unternehmenswert zu operativem Ergebnis Ebitda (5,6) ist der Discount mit 48% gar noch grösser. Mit anderen Worten: Viele schlechte Nachrichten sind wohl eingepreist. Auf der anderen Seite ist die Dividendenrendite mit 3% recht attraktiv.

Hinzu kommt, dass das kapitalintensive Zuckergeschäft noch 43% des Gesamtumsatzes der Gesellschaft ausmacht. 28% der Einnahmen gehen auf das Konto des Bereichs Spezialitäten, 18% auf Fruchtzubereitung/-konzentrate und 11% auf das Segment CropEnergies (Bioethanol). In etlichen Bereichen ist Südzucker Nummer eins im Markt.

In den Vereinigten Staaten hat der Konzern im laufenden Geschäftsjahr Richelieu Foods zugekauft, den grössten Produzenten von gekühlter und tiefgekühlter Pizza im Land. Durch die Akquisition steigt die Nettoverschuldung bis Ende Geschäftsjahr von 413 auf 800 bis 900 Mio. €. Erfahrungsgemäss gelingt es Südzucker aber, den Schuldenberg dank regelmässigem freiem Cashflow rasch abzubauen.

Mit Blick auf die Unsicherheiten im Zuckergeschäft empfiehlt sich ein etappenweiser Einstieg. Zu beachten ist ferner, dass der Streubesitz mit 34% mässig ist. Die Mehrheit ist in den Händen der Süddeutschen Zuckerrübenverwertungs-Genossenschaft eG.