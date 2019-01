Hot Corner: Eine Wette auf die Volatilität

Wenn es an den Märkten rumpelt und die Kurse Bocksprünge vollziehen, floriert in der Regel das Spreadbetting. So wird der Handel mit Kursdifferenzen genannt. Zu den weltweit grössten Anbietern gehört CMC Markets (CMCX 123.6 -1.75%) (London: CMCX; Kurs 128.80 p; Börsenwert 364 Mio. £). Wenn beim Spreadbetting die Handelsaktivitäten zunehmen, gehört das britische Unternehmen zu den grössten Profiteuren.

Spreadbetting ist nichts anderes als eine einfache Variante der in der Schweiz bekannteren Differenzkontrakte (Contract for Difference, CFD). Mit wenig Einsatz können dank spezieller Hebelprodukte grosse Gewinne resultieren – oder grosse Verluste. In Grossbritannien hingegen ist Spreadbetting die mit Abstand beliebteste Art, um auf Kursveränderungen zu spekulieren.

Gewinneinbruch befürchtet

Gemeinhin erwarten Ökonomen, dass auch das neue Jahr für die Börsianer kein einfaches wird. Angesichts dieser Aussichten hätte der Aktienkurs von CMC Markets bereits vor geraumer Zeit steigen müssen. Zwar hat er sich gegenüber den Dezembertiefständen um 25% erholt. Im historischen Vergleich notieren die Titel aber noch immer auf bescheidenem Niveau.

Der Grund für die Zurückhaltung der Investoren ist eine Massnahme des europäischen Regulators ESMA. Dieser hatte vergangenes Jahr erlassen, dass der Handel von CFD und anderen binären Optionen für Privatanleger zu deren Schutz massiv eingeschränkt wird. Dieser Entscheid löste in der CFD-Branche ein mittleres Beben aus. Die Kurse sämtlicher CFD-Anbieter krachten in die Tiefe. Bei CMC Markets brach der Halbjahresgewinn des laufenden Geschäftsjahrs gegenüber 2017 um 76% ein – von 30 auf 7 Mio. £. Entsprechend tief sind auch die Gewinnerwartungen für das gesamte Geschäftsjahr 2018/19, das Ende März abgeschlossen wird.

Überverkaufte Titel

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2019 von 8 sind die Titel günstig bewertet. Der britische Broker Shore Capital betrachtet auch deshalb die Aktie als überverkauft und damit überreif für eine grössere Gegenbewegung.

Auch andere Broker in Grossbritannien haben CMS Markets, die Anfang Februar den dritten Jahrestag seit dem Börsengang feiern, auf ihre Empfehlungslisten genommen. Peel Hunt führt den Titel auf ihrer Verdopplerliste. Darauf sind Aktien aufgeführt, die ihrer Meinung nach den Wert innerhalb von zwei bis drei Jahren verdoppeln können. Die Gefahr von weiteren regulatorischen Einschränkungen wird als tief angeschaut, zudem haben sich zuletzt die Kundenaktivitäten stabilisiert.

Spekulativ motivierten Anlegern, die ein mindestens so turbulentes Börsenjahr wie 2018 erwarten, bieten die Titel von CMC Markets eine gute Möglichkeit, die Auf- und Ab-Bewegungen in Kursgewinne umzumünzen.