Hot Corner: Trendwende bei Evolva steht nichts im Weg

Einst ein grosses Versprechen, dann tief gefallen und jetzt bereit für einen Neustart: Evolva (EVE 0.4 -4.76%) (SIX: EVE, Kurs: 0.40 Fr., Marktwert von 169,7 Mio. Fr.) bietet eine klassische Turnaround-Story. Das Biotech-Unternehmen hat eine anerkannte Plattform, um Substanzen über die Fermentation von Hefe zu gewinnen. Vom Höchst im Mai 2015 haben die Aktien aber mehr als drei Viertel verloren.

Mitgründer und CEO Neil Goldsmith vertrat die Ansicht, das kleine Entwicklungsunternehmen solle sich auch um Produktion und Verkauf der Produkte kümmern. Die Kräfte wurden verzettelt. Evolva musste sich auch nach dem Börsengang Ende 2009 mehrmals an den Markt wenden, um Kapital aufzunehmen – die Folge davon war ein Vertrauensverlust unter den Anlegern.

Anfang Juli ist es zu einem Wechsel im Management gekommen – in der Regel eine Voraussetzung für einen Turnaround. Auf Druck von Investoren trat Goldsmith per sofort zurück, als CEO und Verwaltungsrat. Für ihn übernahm der bisherige COO Simon Waddington das Ruder. Er setzt der Verzettelung der Kräfte ein Ende, Evolva soll sich auf die Produktentwicklung konzentrieren. Neu kam Scott Fabro, der das Amt als Chief Commercial Officer (CCO) übernahm. Wichtig ist: Er arbeitete früher für den Coca-Cola-Zulieferer Cargill, mit dem Evolva ihren Zuckerersatz EverSweet vertreiben will. Gibt es Probleme in dieser zentralen Partnerschaft, weiss Fabro, an wen er sich wenden muss.

Nochmals geht Evolva an den Kapitalmarkt – es soll das letzte Mal sein. In zwei Schritten will das Unternehmen 80 Mio. Fr. aufnehmen. In einer Privatplatzierung haben Pictet Asset Management und die Investmentgesellschaft Cologny 68 Mio. Aktien à 0.31 Fr. übernommen – unter Vorbehalt, dass auch der zweite Schritt gelingt: eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht für Altaktionäre. Das Plazet dafür will sich Evolva an einer ausserordentlichen Generalversammlung am Donnerstag, 26. Oktober, holen. Dass sich der topsolide Genfer Vermögensverwalter Pictet wieder engagiert, ist ein gutes Signal. Mit den neuen Mitteln sollte Evolva bis 2021 durchfinanziert sein. Bis dann muss das Geschäft Ertrag abwerfen.

Evolva fokussiert sich nun auf drei Produkte: Auf den Süssstoff EverSweet, das nicht giftige Insektenschutzmittel Nootkatone und das ebenfalls aus der Fermentation von Hefe gewonnene Resveratrol, das sich in Antiaging-Produkten einsetzen lässt. Am erfolgsträchtigsten sind die ersten zwei Produkte: Für EverSweet sieht Vertriebspartner Cargill ein Umsatzpotenzial von 500 Mio. $ – wovon für Evolva 30% oder 150 Mio. $ abfallen würden. Das entspräche bei einer Marge von 50% einem Ebitda-Anteil von 75 Mio. $.

Wer an das Produktpotenzial glaubt und auf die Trendwende setzt, kann einsteigen – wer betreffs Mittelbeschaffung Klarheit will, wartet mit einem Einstieg bis nach der Kapitalerhöhung.