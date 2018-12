Hot Corner: Ein Tesla-Klon

Wer sagt, dass Chinesen nur Plagiate bauen und kein Marketing können? Der Elektroautobauer Nio (New York: NIO, Kurs: 7.75 $, Marktwert von 8,14 Mrd. $) beweist das Gegenteil. Das Start-up aus dem Reich der Mitte hat ein Konkurrenzmodell zum Tesla X im Programm, unterscheidet sich durch clevere Extras und eine ausgeklügelte Werbestrategie. Hinter dem Unternehmen stehen bekannte chinesische Geldgeber wie der Internetkonzern Tencent (Tencent 38.31 0.13%), ein Beteiligungsfonds des Suchmaschinenbetreibers Baidu (BIDU 167.3305 -1.49%), der Tech-Anbieter Lenovo sowie die Geldgeber Hillhouse und Sequoia. Seit dem Börsengang in New York Anfang September können alle Anleger an der Gesellschaft teilhaben. Noch läuft es schlechter als bei Tesla.

In Sachen Marketing aber stehen die Chinesen ihrem Vorbild in nichts nach. In der vornehmen Oriental Plaza Mall im Herzen Pekings hat Nio eine Auto-Boutique eingerichtet. Zwei ES8 laden zum Probesitzen ein, ein elektrischer Supersportwagen EP9 kann angeschaut werden, immerhin. Mehr Autos gibt es von Nio noch nicht. An diesem Wochenende erst soll der ES6 vorgestellt werden, ebenso ein SUV, etwas kompakter wohl, mehr verrät das Schnupper-Video nicht.

In der Boutique in Peking können Käufer derweil im zweiten Stock an der Espresso-Bar entspannen, einen Fan-Artikel erwerben oder einen Kurs buchen, etwa zum Malen. Alles gibt es gegen Nio-Punkte. Mitglieder im Nio-Fan-Club verdienen sich diese durchs Einloggen in die Nio-App zum Beispiel oder das Teilen von Fotos ihres Nio.

Bild: Qilai Shen/Bloomberg

Ab 65 000 Fr. kostet ein ES8 in China, inklusive Batterie – ein Kampfpreis. In 4,4 Sekunden schafft der Wagen es aus dem Stand auf 100 Kilometer pro Stunde. Er wartet mit einigen Besonderheiten auf: einem Luftreiniger, wichtig in China, sieben Sitzen oder Nomi, einer virtuellen Assistentin im Wagen, die etwa das Dach automatisch schliesst, sobald es anfängt zu regnen. Die Batterien des Wagens werden nicht geladen, sondern an Servicestationen entlang der Autobahn in fünf Minuten getauscht. Alles das kam auch an der Börse gut an – zumindest in den ersten Tagen.

Zu 6.26 $ wurden die Aktien emittiert. Tags drauf lagen sie 60% höher, seither geht es bergab. In noch ungeprüften Zahlen für das dritte Quartal hat Nio 214 Mio. $ Umsatz ausgewiesen – bei einem Verlust von 409 Mio. $. Nach dem Börsengang hat die Gesellschaft Barmittel von 1,3 Mrd. $. Das Geld soll in Forschung und Entwicklung sowie die Expansion ausserhalb von China gehen. Im November hat Nio 3089 ES8 ausgeliefert. Zum Vergleich: Tesla hat letzten Monat 5950 Model S und X verkauft. Insgesamt hat das chinesische Start-up bereits über 10 000 Wagen produziert.

Nun ist Nio nicht der einzige Tesla-Klon aus dem Reich der Mitte – aber einer, der am weitesten fortgeschritten ist und dessen Marketingbemühungen auf westlichem Niveau liegen. Goldman Sachs (GS 170.605 1.54%) geht davon aus, dass die Gesellschaft 2020 bereits 100 000 Autos verkaufen kann – weist zugleich aber auf die Gefahren des jungen Marktes hin. Wer das Risiko nicht scheut, wettet mit Nio auf einen heissen Kandidaten im Elektroautosegment.