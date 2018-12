Hot Corner: Energisch

Defensive Stärken sind an den Aktienmärkten derzeit gefragt. Das schiebt eine lange schlecht beachtete Branche in den Vordergrund, die Nahrungsmittelhersteller. In einer guten Ausgangslage sind agile und wachsstumsstarke Nischenplayer. Dazu zählt der Proteinspezialist Glanbia (GL9 16.84 -0.06%) (Irish Stock Exchange: GLB, 16.52 €; Börsenwert 4,9 Mrd. €). Das irische Unternehmen legt den Fokus auf Ergänzungsnahrung und leistungssteigernde Nahrung auf Proteinbasis. Das Geschäft mit Käse spielt seit der Ausgliederung 2017 eine kleinere Rolle. Wichtigste Rohstoffe sind Milch (Milch 16.303 -0.04%), Molke und Getreide.

Eine Stärke in Glanbias Angebot ist die Sportlernahrung mit Molkeproteinen, die im Nahrungsmittelsektor zu den rasch wachsenden Segmenten zählt. Der Wettbewerb ist zwar hart, doch hat Glanbia eine gute Position mit eingeführten Marken wie der von Kraftsportlern geschätzten BSN (Bio-Engineered Supplements and Nutrition).

Expansive Strategie

Glanbia folgt einer Wachstumsstrategie, in der auch Akquisitionen Platz haben. Die 2017 übernommenen Marken Amazing Grass und Body & Fit brachten gut 8% zusätzlichen Umsatz. Im Oktober erwarb die Gesellschaft die im Gewichtsmanagement tätige Slim Fast aus den USA, bekannt für ihre Diätdrinks. Der Neuzugang im Portfolio erarbeitete im letzten Jahr 212 Mio. $ Umsatz, schrieb aber wegen Sondereffekten einen Verlust. Glanbias Umsatz wächst dadurch auf gegen 2,6 Mrd. €. CEO Siobhán Talbot hob bei der Ankündigung der Transaktion hervor, dass sie die Angebotspalette Glanbias bestens ergänze.

Der mit Bankkrediten finanzierte Kaufpreis lag bei 350 Mio. $ respektive gut dem Anderthalbfachen des Umsatzes. Slim Fast soll bereits im kommenden Jahr den ersten Gewinnbeitrag leisten. Analysten von Jefferies schätzen ihn auf jährlich 2% Gewinnwachstum. Sie sehen im Deal Vorteile durch die neuen Vertriebskanäle in den USA, wo Slim Fast mehr als 80% des Umsatzes macht.

Dollarrisiko

Inzwischen ist Glanbia weltweit in 32 Ländern mit eigenen Vertriebsorganisationen aktiv, das sind doppelt so viele wie vor fünf Jahren. Die Produkte werden in mehr als 130 Ländern verkauft. Ein Grossteil des Geschäfts wird in Dollar abgewickelt, was das Ertragswachstum im laufenden Jahr schmälern wird. Glanbia erwartet einen einmaligen Bremseffekt von 5 Prozentpunkten. Für die Gewinnsteigerung ohne Währungseinfluss gilt nach wie vor eine Bandbreite von plus 5 bis 8%. Nach neun Monaten hatte das Unternehmen ein Volumenwachstum von 6,7% gemeldet.

Analysten trauen Glanbia in den nächsten beiden Jahren jeweils rund 10% Gewinnwachstum zu. Für 2019 sind die Aktien mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17 bewertet. Das Wachstumspotenzial ist darin nicht voll abgebildet. Dem Sportler bringen Proteine einen Boost an Energie, der Anleger kann mit Glanbia auf einen Schub im Portefeuille hoffen.