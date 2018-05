Hot Corner: Erfolgreiche Kuschelwesen

Die Pleite des US-Spielzeugkonzerns Toys R Us hat Schockwellen über die nordamerikanische Spielzeugindustrie gejagt. In Kanada geht es der Branche allerdings weiterhin gut, dank innovativer Unternehmen wie Spin Master (TOY 49.93 0.83%) (Toronto: Toy, Kurs: 50.90 kan. $, Börsenkapitalisierung 5,49 Mrd. kan. $ oder 4,24 Mrd. Fr.) Gemäss dem internationalen Marktforschungsinstitut NPD Group wuchs das kanadische Spielwarengeschäft im Jahr 2017 um 3%.

Spin Master wurde 1994 von den zwei Jugendfreunden Ronnen Harary und Anton Rabie gegründet, kurz nachdem sie ihr Universitätsstudium abgeschlossen hatten. Ihr erstes Produkt war Earth Buddy, ein Puppenkopf aus mit Grassamen vermischtem Sägemehl, der in einem Nylonstrumpf steckt. Der Clou daran ist, dass das Gras aus dem Kopf wächst und wie Haare aussieht. Rabie verkaufte das Produkt erfolgreich auf der Strasse und auch an Spielzeughändler. Aus diesem Geschäft entwickelte sich eine kleine Fabrik in Toronto.

Seither hat das Unternehmen stetig expandiert, auch via Akquisitionen: So erwarben die Kanadier im Mai 2017 die US-Spielzeuggesellschaft Master Marbles, im darauffolgenden Dezember kam Perplexus dazu. Im letzten März kündigte Spin Master an, von Enesco den 120-jährigen US-Plüschtierhersteller Gund im Wert von 79 Mio. $ zu übernehmen – es ist die neunte Akquisition seit dem Börsengang von Spin Master im Jahr 2015. Die Expansion gelang auch ausserhalb von Kanada und den USA: Von 2002 bis 2007 wurden Verkaufsbüros in ganz Westeuropa etabliert.

Bekannt ist Spin Master vor allem für innovative Produkte wie die Hatchimals, interaktive Kuschelwesen, die aus einem Ei schlüpfen. Dabei arbeitet das Unternehmen eng mit Erfindern zusammen und zahlt ihnen Tantiemen. Zum Sortiment gehören elektronische und ferngesteuerte Spielzeuge, Computerspiele, aber auch die Marke Meccano. Dazu hat es etwa «Paw Patrol» kreiert, eine eigene Fernsehsendung für Kinder. Heute beschäftigt das Unternehmen insgesamt mehr als 1500 Angestellte.

Bild: Mark Sommerfeld/Bloomberg

In den vergangenen drei Jahren hat sich Spin Master mit glänzenden Geschäftszahlen die Gunst der Investoren erworben. Auch das Ergebnis für das erste Quartal 2018 hat die Erwartungen der Analysten übertroffen, am Tag nach der Bekanntgabe stieg der Aktienkurs mehr als 7%. Der Quartalsumsatz war 25,5% auf 285,7 Mio. $ gestiegen. Getrieben von einer höheren Bruttogewinnmarge weitete sich die bereinigte Ebitda-Marge von 13,5 auf 15,1%. Infolge von Forderungsausfällen in Zusammenhang mit dem Bankrott von Toys R Us reduzierte sich indessen der Quartalsgewinn von 10,1 Mio. auf 8,7 Mio. $ resp. je Aktie von 0.10 auf 0.09 $.

In den zwölf Monaten bis zum 7. März legten die Titel 65% auf das Höchst von 59.18 kan. $. zu. Wegen der Turbulenzen um Toys R Us sank der Kurs zwischenzeitlich auf 46.38 kan. $, hat sich seither aber wieder etwas erholt. Das aktuelle Kursniveau bietet eine gute Einstiegsgelegenheit.