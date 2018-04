Hot Corner: Fantasie hinter der Mattscheibe

Viele Wege führen auf den deutschen TV: Per Satellit, Internet auf Kabel- oder Kupferleitung oder über Antenne senden die Sender. Tele Columbus (TC1 7.95 -0.5%) (Xetra: TC1, Kurs 8.15 €, 1,04 Mrd. € Börsenwert) gehört zu den spannenden Spielern im Fernsehmarkt der Nachbarn. Längst liefert das Unternehmen nicht mehr nur TV per Kabel, sondern auch Telefon und Internet. Nach Zukäufen und mit einem Ex-Sunrise-Manager an der Spitze sollten die Tele-Columbus-Papiere Potenzial haben – Übernahmefantasie inklusive.

Die Wurzeln reichen zurück ins Jahr 1972: Regionale Kabelnetzbetreiber schlossen sich zur Tele-Columbus-Gruppe zusammen. So kommt es, dass das Unternehmen vorwiegend Kunden in Berlin sowie im Osten Deutschlands versorgt. Im Sommer 2015 hat Tele Columbus den Rivalen Primacom übernommen, im Herbst Pepcom. Insgesamt nutzen nun 3,6 Mio. Kunden das Tele-Columbus-Kabelnetz. Vor den Zukäufen war es weniger als die Hälfte. Vergangenes Jahr hat der bisherige Verkaufschef von Sunrise (SRCG 77.2 -0.32%) den Chefposten übernommen: Timm Degenhardt. Seit Spätsommer vermarktet das Unternehmen seine Leistungen unter der einheitlichen, etwas kryptischen Dachmarke Pÿur – ausgesprochen wie das englische «Pure».

Abgesehen vom puren Marketingspass: Interessant für Investoren wird Tele Columbus durch Synergien aus den Zukäufen. Die Einsparungen sollen mehr als 40 Mio. € per anno betragen – wobei sich ein Teil der Effekte erst 2018 materialisieren soll. Weiteres Potenzial haben die Papiere dank möglicher neuer Kunden: Von den 2 Mio. ans Kabelnetz angeschlossenen Haushalten, die noch nicht von der Vodafone-Tochter Kabel Deutschland, Liberty-Ableger Unity Media sowie Tele Columbus erreicht werden, macht sich der Kleinste Hoffnung auf ein Drittel.

Bild: Krisztian Bocsi/Bloomberg

An der Börse lief es zuletzt dennoch nicht sonderlich gut. Seit Mitte März ging es 13% bergab. Neben dem für Technologiewerte rauerem Umfeld kam erschwerend ein Zahlenkranz, der viele Anleger enttäuschte. Das Ergebnis für das vierte Quartal 2017 lag ebenso unter den Erwartungen wie der Ausblick 2018. Zudem lag die Zahl der Neukunden unter den Prognosen. «Angesichts der komplexen Integrations- und Migrationsprozesse konnte das Unternehmen nicht all seine ambitionierten Ziele erreichen», hiess es im Mediencommuniqué zu den Zahlen.

Dennoch haben Wertschriftenhäuser wie Barclays (BARC 214.3 0.16%) oder Goldman Sachs (GS 254.17 0.07%) die Titel auf ihrer «Kaufen»-Liste belassen. Ein Grund: Der Internet- und Telekommunikationsgesellschaft United Internet (UTDI 54.08 -0.7%) wird Interesse nachgesagt. Über die Jahre hat der Konzern aus Montabaur den Anteil an Tele Columbus schon auf 28,5% aufgestockt. Anleger mit Mut zum Risiko nutzen das aktuell niedrige Kursniveau.