Hot Corner: Fern-Helfer

Die Geschäftsidee war so einfach wie dringend nötig für jeden, der Hilfe bei der Bedienung eines Computers benötigte: Das Softwarehaus LogMeIn (LOGM 123.575 -7.64%) (Nasdaq: LOGM, Kurs am Montag: 124.75 $, Börsenkapitalisierung von 6,7 Mrd. $) bietet seit 2003 einen Dienst an, mit dem sich Kundige über das Internet auf Geräte von Unkundigen einwählen können – um so aus der Ferne zu helfen.

Die Ursprünge hat das Unternehmen aus Boston beibehalten. Es entwickelt sich durch gezielte Zukäufe nun aber auch zu einem Mitspieler beim Thema Zusammenarbeit über das Internet.

Die Idee zu LogMeIn kam den Gründern um den Jahrtausendwechsel, als sie für eine Internet-Spiele-Seite arbeiteten. Das Hauptprodukt war zu Beginn die Software zum Fernzugriff auf Rechner.

Für Privatleute ist das Produkt noch heute umsonst, Profis zahlen. Damit ähnelt die Lösung beispielsweise dem der deutschen TeamViewer, die allerdings noch nicht an der Börse gehandelt wird.

700% Rendite seit IPO

LogMeIn beschaffte sich schon früh Kapital am Markt. Wer den Aktien seit IPO (Initial Public Offering) im Juli 2009 die Treue gehalten hat, kann eine Rendite von fast 700% vorweisen, deutlich über der des Technikindizes Nasdaq.

Fahrt nimmt die US-Gesellschaft über eine geschickte Akquisitionsstrategie auf. Zu den bekannteren Käufen der jüngsten Zeit gehört LastPass im Herbst 2015. Diese Gesellschaft hilft bei der Verwaltung der Passwortflut im Internet.

Im Sommer 2016 fusionierte LogMeIn mit der Produktfamilie GoTo von Citrix. Beide sind in ähnlichen Feldern unterwegs. Vor wenigen Tagen hat die Gesellschaft Jive Communications für insgesamt 342 Mio. $ gekauft, die bislang grösste Übernahme. Jive bietet im Grunde eine Telefonanlage im Netz.

LogMeIn adressiert durch die Zukäufe nun einen weitaus grösseren Markt. Das Unternehmen beziffert das angestammte Geschäft aus Fernzugriff, Remote-Service sowie Web-Konferenzen auf ein Potenzial von 5 Mrd. $.

Durch die Akquisitionen verzehnfacht es sich auf 50 Mrd. Allein den adressierbaren Umsatz in der Internetzusammenarbeit und -kommunikation, im Branchenjargon Unified Communication & Collaboration, schätzt LogMeIn in Anlehnung an Marktforscher auf 26 Mrd. $.

Gutes Management

Die Kosteneinsparungen, die LogMeIn durch Fusion mit GoTo von Citrix erreichen wollte, hat die Gesellschaft unter Führung von CEO Bill R. Wagner ein Jahr schneller geschafft als prognostiziert.

Das nährt Hoffnungen, dass auch das Potenzial durch die Übernahme von Jive schnell gehoben wird. Am Donnerstag zieht das Unternehmen Bilanz für 2017.

Analysten des Wertschriftenhauses Barclays (BARC 199.86 0.48%) rechnen mit einem Umsatz von 1 Mrd. $ im abgelaufenen Jahr – eine Verdreifachung zum Vorjahr.

Der Gewinn soll sich demnach mehr als versechsfacht haben, auf 19 Mio. $. Für 2018 rechnet Barclays mit einer Verzehnfachung. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis 2018 beträgt 26 – und lässt noch Raum.