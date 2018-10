Hot Corner: Flugzeugboom am Inn

Der oberösterreichische Flugzeugausrüster FACC (Wien: FACC, Kurs 19.12 €, Marktkapitalisierung 876 Mio. €) lässt Anlegerherzen höher schlagen: Nach einer langen Durststrecke hat er über zwölf Monate 60% zugelegt. Im März wurden die Titel in den österreichischen Leitindex ATX (ATX 3368.8 -0.88%) aufgenommen. Vor neun Jahren kam es zur Übernahme durch einen chinesischen Konzern, bevor das in Europa zum Massenphänomen wurde – und zu politischen Panikreaktionen führte. Die staatliche Aviation Industry Corporation of China (Avic) hält 55,5% der Anteile. Die Einbindung in den Konzern nützt dem Mittelständler mit 3400 Mitarbeitern.

Im Jahresbericht verkündet FACC: «Schon heute werden 20% aller neuen Flugzeuge nach China geliefert», dank des Mehrheitsaktionärs habe man einen langfristigen Zugang zur Asien-Pazifik-Region. Bald würden chinesische Passagiere mehr Flugmeilen sammeln als Europäer. China will das Duopol bei Passagierflugzeugen von Airbus (AIR 104.06 -0.76%) und Boeing (BA 386.47 -0.9%) durchbrechen. Die Kunststofftechnologie von FACC für Flügelkomponenten, Triebwerkverkleidungen und Kabinenausstattung wird beim Passagierjet des chinesischen Herstellers Comac eingesetzt.

Airbus ist grösster Abnehmer

Trotz der Hoffnungen auf einen chinesischen Konkurrenten sind Airbus und Boeing immer noch die wichtigsten Abnehmer: Sie machen etwa 70% der Verkäufe aus. Für Airbus-Flieger werden Gepäckablagen und Deckenpaneele geliefert. Im Juli wurde bekannt, dass neu der Eingangsbereich der A320-Modelle von den Oberösterreichern gefertigt wird. Im Bereich Kabinenausstattung will Avic die Angebote der Tochterunternehmen bündeln. FACC betonte aber, weiterhin eigenständig operieren zu können. Die Bündelung sei positiv, da man neben Herstellern auch Airlines als Kunden gewinnen könne.

Neben den XL Bins und Deckenpaneelen entwickelt und fertigt FACC auch die Entrance Area der neuen Airspace Kabine für die A320 Familie. Bild: © FACC/Airbus

Gemäss Management werde man wegen des grossen Auftragsüberhangs «auf Jahre hinaus» an der Kapazitätsgrenze operieren. Vergangenes Geschäftsjahr stammten rund 45% des Umsatzes von 750 Mio. € aus der Lieferung von Strukturbauteilen. Ein Drittel wurde mit der Kabinenausstattung verdient. Die Komponenten für Triebwerke machten ein Fünftel aus. Eine Wachstumshoffnung ist das neue Geschäftsfeld Wartung und Reparatur.

Hohes Umsatzwachstum angepeilt

Der Umsatz soll in den nächsten zwei Jahren auf 1 Mrd. €, langfristig gar auf 1,5 Mrd. € wachsen. Analysten der Erste Group meinen: «Der Markt spiegelt momentan nicht die ausserordentlichen Wachstumsperspektiven von FACC.»

Im Konsens wird eine Umsatzsteigerung um 7% im laufenden Geschäftsjahr erwartet. Das Management glaubt an eine beträchtliche Steigerung des operativen Ergebnisses. Die Gretchenfrage ist, wie viel Gewinnsteigerung schon eingepreist ist. Die Bewertung ist hoch. Der Aktienkurs liegt beim Dreifachen des Buchwerts, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei fast 25. Die Dividendenrendite notiert bei mickrigen 0,5%.