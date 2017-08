Hot Corner: Forsche Milchmänner

Milch macht nicht nur müde Männer munter. Sie stärkt Körper, Geist und Gesundheit aller Menschen. Nur ist das natürliche Getränk nicht für alle gleich verträglich. Selbst wenn heute viele Leute mit Unverträglichkeiten kokettieren, ist längst erwiesen, dass die ureigene Zusammensetzung von Milch manchen Leuten schlecht bekommt.

» DSV Die Industrie hat darauf längst reagiert. Laktosefreie Milch findet sich in jedem Supermarkt, genauso wie fettarme. Seit einigen Jahren ist zudem A2-Milch auf dem Markt. Zwar ist sich die Wissenschaft uneins, ob sie tatsächlich gesünder ist als normale Milch mit den Proteinen A1 und A2. Gleichwohl feiert die «neue», nur auf A2-basierende Milch, erforscht an einer neuseeländischen Universität und kommerziell lanciert vom neuseeländischen Milchproduzenten A2 Milk (A2M 3.6 1.98%) (ATM, Kapitalisierung 3,5 Mrd. NZ-$ resp. 2,5 Mrd. Fr.) dermassen grosse Erfolge, dass nicht nur geschicktes Marketing dahinterstecken kann.

Die grösste Milchunverträglichkeit hat erwiesenermassen die asiatische Bevölkerung. A2 Milk produziert deshalb nicht nur für Neuseeland und Australien, sondern immer mehr auch für China. Dort wächst besonders der Absatz von importierter Babymilch rasant. Gründe dafür sind die Abkehr von China von der Einkindpolitik, die schlechten Erfahrungen, die Chinesen mit kontaminierten einheimischen Produkten machten, und die generelle Neigung einer wachsenden Mittelschicht für ausländische Marken.

Auch in Grossbritannien und in den USA wächst die Nachfrage nach A2-Milch kräftig – trotz starker Konkurrenz durch Soya- und Mandelmilch, denen gleiche oder ähnliche Eigenschaften zugesprochen werden wie der A2-Milch.

Über die Hälfte der Produktion des neuseeländischen Milchverarbeiters geht inzwischen ins Ausland. Die jüngste Destination ist Singapur. Ein-mal pro Woche erreicht pasteurisierte Milch aus Down Under auf dem Flugweg den Stadtstaat, und bereits peilt der Milchverarbeiter weitere Regionen mit einkommensstarker junger und ­gesundheitsbewusster Bevölkerung in Asien an.

Regelmässig hebt das Unternehmen die Geschäftsprognosen an. Für das Geschäftsjahr 2017 (per Ende Juni) wird ein Umsatz von rund 545 Mio. NZ-$ erwartet, 20 Mio. mehr als im April voraus­gesagt und 54% mehr als im Vorjahr. Analysten gehen von einem Gewinn von 81 Mio. aus nach 30,4 Mio. NZ-$ vor einem Jahr. Für 2018 verheissen Schätzungen einen weiteren steilen Anstieg auf 120 Mio. NZ-$.

Macquarie und Deutsche Bank (DBK 14.88 -3.78%) sind zwei von mehreren grossen Investmenthäusern, welche die erfolgreichste neuseeländische Aktie in diesem Jahr zum Kauf empfehlen. Die UBS (UBSG 16.66 -1.54%) ist mit 8% grösster Aktionär des Unternehmens. Die Titel sind nicht billig (KGV 2018 von 29). Sie haben jedoch das Potenzial und das gewisse Etwas, das sich risikofähige Anleger als Idee für ein nicht alltägliches Investment wünschen.