Hot Corner: Geely zündet den Tech-Turbo

Auf den ersten Blick ist Geely Auto­mobile (Hongkong: 175.HK, Kurs 33.30 HK-$, Börsenkapitalisierung von 37,5 Mrd. Fr.) nichts weiter als ein mittel­grosser Autobauer aus China. Das grösste der Tochterunternehmen von Zhejiang Geely Holding Group hat 2020 1,32 Mio. Wagen verkauft, pandemie­bedingt leicht weniger als im Vorjahr. Der Konzern ­insgesamt, zu dem auch die schwedische Automarke Volvo gehört, brachte es auf 2,1 Mio. Vehikel.

Damit schafft es die Gruppe nicht unter die weltgrössten Hersteller. Doch wenn auch die Absatzzahlen nicht ­rekordverdächtig sind, so sind es die Wachstumsperspektiven durchaus: 16% will Geely – zu der ausser Geely und Volvo die Marken Lynk & Co, Geometry, Lotus, Proton und LEVC (London Taxi) gehören – dieses Jahr wachsen. Zudem steht der Merger des kotierten Firmenzweigs mit Volvo Cars an. Dafür ist allerdings die lange angekündigte Kotierung in Schanghai Bedingung.