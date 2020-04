Hot Corner: Gefragte Datencenter

Daten sind das Gold unserer Zeit und die Geschäftsmodelle, um davon zu ­profitieren, zahlreich: Daten erfassen, Daten visualisieren, Daten analysieren – oder Daten sichern. Letzteres ist das, was Serverfarmen tun. Solche sind zuletzt regelrecht aus dem Boden geschossen. Die Branche boomt. Der weltweit mit Abstand grösste Anbieter ist Equinix (Nasdaq: EQIX, Kurs: 657 $, Börsenwert: 56 Mrd. $), ein kalifornisches Unternehmen mit mehreren Datenzentren in ­Zürich und Genf sowie in vierzig anderen Ballungszentren rund um die Welt.

Equinix hat in den 22 Jahren seit ihrer Gründung ein enormes Wachstum erlebt. Heute sind die 200 Rechenzentren des Unternehmens ein entscheidendes Element der digitalen Wirtschaft: Mehr als 90% des gesamten Internetverkehrs laufen nach Angaben des Unternehmens durch sein Netz. Und die weiteren Wachstumsaussichten sind gut: Immer mehr Gesellschaften lagern ihre IT-Hardware aus. Equinix stellt den Kunden dabei nicht die komplette Technik zur Verfügung, sondern lediglich den Platz und die Infrastruktur (Server Housing im Gegensatz zu Server Hosting).