Hot Corner: Gefragte Metalle aus Grönland

Seltene Erden haben einzigartige Eigenschaften. Die Metalle sind beispielsweise in Smartphones, Windturbinen, Akkus von Elektroautos oder LED-Lämpchen zu finden. Ein Ende des Booms Seltener Erden ist nicht in Sicht, vielmehr dürfte der technologische Fortschritt zu einer steigenden Nachfrage führen.

Das australische Unternehmen Greenland Minerals (ASX: GGG, Kurs 0.081 austr. $, Börsenwert 91 Mio. austr. $ oder umgerechnet 67 Mio. Fr.) befasst sich mit der Entwicklung des Kvanefjeld-Projekts im Südwesten Grönlands. Es zählt zu den grössten abbaubaren Rohstoffvorkommen von Seltenen Erden und Uran der Welt. Eine Machbarkeitsstudie, die das Unternehmen 2015 in Auftrag gegeben hatte, zeigt ein Vorkommen von 11,1 Mio. Tonnen Seltene-Erden-Oxide (REO) und 593 Mio. Pfund Uran auf.

Regierung im Boot

Im Oktober 2013 fällte das grönländische Parlament einen wegweisenden Entscheid für das Vorhaben. In einer knappen Abstimmung (15 zu 14 Stimmen) entschied sich die Regierung, ein Jahrzehnte altes Verbot der Gewinnung von Uran aufzuheben. Grönland will künftig Einnahmen aus Bodenschätzen nutzen, um die finanzielle Unabhängigkeit von Dänemark zu erhöhen.

Das Projekt weist diverse Vorteile auf. Einer ist die Partnerschaft mit der chinesischen Shenghe – dem zweitgrössten Produzenten von REO weltweit. Greenland Minerals (GGG 0.046 -9.8%) kann auf das technologische Know-how zurückgreifen oder den besseren Zugang zum Kapitalmarkt. Ein weiterer Vorteil ist die Lage des Schürfgrundes. Der Zugang zur Mine ist ganzjährig über den Wasserweg möglich. Versorgung und Abtransport sind gesichert.

Bild: Christian Koch Madsen/Keystone

Das in Kvanefjeld errechnete Vorkommen gilt als das grösste ausserhalb von China. Der prognostizierte Minenbetrieb beträgt 37 Jahre bei einer Verarbeitung von 3 Mio. Tonnen Erz pro Jahr. Laut einer 2016 aktualisierten Machbarkeitsstudie belaufen sich die Kosten für die Erschliessung der Mine auf 832 Mio. $. Die laufenden Betriebskosten werden mit 254 Mio. $ angegeben, der erwartete jährliche Umsatz mit 573 Mio. $. Angesichts des grossen gesicherten Vorkommens bliebe also genügend Zeit, die Kosten für die Erschliessung der Miene und Aufbau der Produktion zu amortisieren.

Minenlizenz erwartet

Der Zeitplan ist um mehrere Jahre verschoben, was mit den nötigen Bewilligungsverfahren zusammenhängt. Als Nächstes steht eine öffentliche Anhörung an, bei der die beiden im August eingereichten Berichte über die Umwelt- und sozialen Auswirkungen überprüft werden. Der Ausgang der Anhörung wird wegweisend sein für die Erlangung der Minenlizenz sein. Mit ihr rechnen die Beteiligten per Ende 2018.

Das Unternehmen hat grosse Fortschritte gemacht und einen wichtigen strategischen Partner gewinnen können. Es ist denkbar, dass in einer ersten Phase nur der Abbau in Grönland stattfinden wird und die Gewinnung der Seltenen Erden durch Shenghe in China durchgeführt wird. Dies würde die Investitionskosten zur Erschliessung der Mine um ein Vielfaches senken. Später soll die Produktion gesamthaft in Grönland stattfinden. Risikofähige Anleger kaufen jetzt zu und setzen auf einen positiven Entscheid der Behörden. Sie sollten aber einen langen Anlagehorizont mitbringen. Die ersten Gewinne dürften 2022 fliessen.