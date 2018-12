Hot Corner: Günstig zu verkaufen

Das anno 1982 gegründete US-Unternehmen Ollie’s Bargain Outlet (Nasdaq: OLLI, 68.51 $ am Montag, 4,3 Mrd. $ Börsenwert) ist eine typische Restpostenkette. In den rund dreihundert Zweigstellen wird primär angeboten, was Ollie’s günstig über Räumungsverkäufe erstehen konnte. Die Produktpalette deckt alles ab, was im Alltag benötigt wird – von Nahrungsmitteln, Haushaltsgütern und Büchern, bis hin zu Spielwaren, Gesundheits- und Schönheitsprodukten.

Für Detailhändler wie Ollie’s, die mit einem physischen Filialnetz operieren, haben sich die Bedingungen angesichts der wachsenden Online-Konkurrenz verschärft. Das wurde einmal mehr offensichtlich, als der Spielwarenkonzern Toys ’R’ Us 2017 Konkurs anmelden und dieses Jahr definitiv seine Tore schliessen musste.

Ollie’s konnte dem Scheitern des Wettbewerbers allerdings auch Positives abgewinnen: Nicht nur profitierten die eigenen Filialen von einer höheren Besucherfrequenz. Auch gelang es dem Unternehmen, von Toys ’R’ Us Spielwaren im Wert von 200 Mio. $ zum Sonderpreis zu übernehmen.

Bild: Alan Diaz/Keystone

Nicht ganz so günstig waren im September dagegen die Ollie’s-Aktien zu haben: Im Zuge starker Avancen kletterte das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV, basierend auf dem erwarteten Überschuss der kommenden vier Quartale) zwischenzeitlich über 50. Zu hoch, wie sich später herausstellen sollte: Im Nachgang der Präsentation der Drittquartalszahlen brachen die Valoren letzte Woche mehr als 17% ein.

Dabei waren die Ergebnisse eigentlich gar nicht schlecht. So konnte der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um rund 20% auf 284 Mio. $ gesteigert werden, während sich der adjustierte Gewinn gar um 45% auf 0.32 $ pro Aktie erhöhte. Für Enttäuschung sorgte vornehmlich der Ausblick, der am unteren Ende der erwarteten Spanne herauskam.

Mit dem Kurssturz hat sich die Bewertung jedoch auf ein vertretbareres Niveau zurückgebildet. Das KGV von nunmehr 35 ist im Vergleich zum Gesamtmarkt zwar beileibe nicht günstig. Angesichts der hohen Wachstumsraten ist ein Aufschlag aber durchaus gerechtfertigt.

Auf lange Sicht strebt das Management an, die Ladenfläche um mindestens 15% per annum zu erweitern und das Filialnetz auf 950 auszubauen. Ollie’s hat bislang bewiesen, diese Expansion zu meistern, ohne dafür an Profitabilität einzubüssen: Über die letzten fünf Jahre hat das Unternehmen ein Wachstum des Ebitda (Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation) von 16% pro Jahr abgeliefert.