Hot Corner: Gut geschützt

Egal, ob im Gesundheitssektor, in der Industrie oder bei der Zubereitung von Mahlzeiten in Fast-Food-Lokalen: Der Einsatz von Handschuhen ist vielerorts Pflicht – sei es zur Wahrung der Hygiene oder um die Arbeitnehmer vor schädlichen Chemikalien zu schützen.

Der weltgrösste Hersteller von Einweg-Handschuhen ist Top Glove (Top Glove 11 4.76%) (Kuala Lumpur: TPGC, umgerechnet rund 3,3 Mrd. Fr. Marktkapitalisierung). 1991 mit nur einer Produktionslinie und knapp hundert Angestellten ins Leben gerufen, deckt der malaysische Konzern inzwischen 25% der globalen Nachfrage ab. Seit dem Börsengang 2001 konnte Top Glove den Gewinn sowie den Umsatz durchschnittlich um über 20% per annum steigern. Inzwischen betreibt das Unternehmen 31 Fabriken in Malaysia, Thailand und China mit einer jährlichen Fertigungskapazität von rund 60 Mrd. Stück.

Schwellenländer als Treiber

Das Angebot deckt diverse Materialien, Anforderungen und Einsatzbereiche ab. Beispielsweise sind Handschuhe aus Latex zwar widerstandsfähig sowie angenehm zu tragen. Doch immer öfter treten Latex-Allergien auf. Als Alternative haben sich deshalb Handschuhe aus Nitril etabliert, die – gemessen an den produzierten Volumen – innerhalb des Konzerns zur wichtigsten Produktgruppe aufgestiegen sind.

Hohes Absatzwachstum versprechen vor allem die Emerging Markets, die trotz deutlich grösserer Bevölkerung zurzeit für lediglich 30% der globalen Handschuhnachfrage verantwortlich sind. Steigende Einkommen und schärfere Hygienevorschriften dürften hier als Treiber wirken. Doch auch in den Industrieländern ist damit zu rechnen, dass besonders im Gesundheitssektor der Bedarf kräftig zunimmt.

Übertriebene Kursreaktion

Bild: Charles Pertwee/Bloomberg

Anfang Juli wurde der Aufwärtstrend der Top-Glove-Aktien jäh unterbrochen. An einem einzigen Handelstag büssten sie 25% an Wert ein. Der Grund: Im Nachgang der Akquisition von Aspion – einem Spezialisten für Chirurgiehandschuhe – gab Top Glove bekannt, Unregelmässigkeiten in den Büchern entdeckt zu haben. Die vormaligen Besitzer hätten unter anderem den Maschinenpark und das Inventar zu hoch bewertet, weshalb man nun Klage eingereicht habe.

Trotz der Unsicherheit, die die Querelen mit sich bringen, halten Analysten von JPMorgan die Kursreaktion für übertrieben. Tatsächlich haben die Valoren einen Teil der Verluste bereits wettgemacht – und das Potenzial für weitere Avancen bleibt intakt. Die Titel dürften etwa von der prognostizierten Margenexpansion profitieren, wenn die Integration von Aspion zügig voranschreitet.

Für das Geschäftsjahr 2018/19 werden die Aktien gegenwärtig mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 27 bewertet. Das ist stattlich, angesichts des starken Wachstums jedoch nicht übertrieben, zumal sich Top Glove damit sogar unter dem Branchenschnitt bewegt. Ein Risiko bleibt dabei allerdings die mögliche Abwertung des Ringgit.