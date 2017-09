Hot Corner: Datenmeister

Die Aktien des Spezialisten für Datenanalyse Splunk (SPLK 67.4 0.46%) (New York: SPLK, Kurs am Donnerstag: 67.09 $, 9,3 Mrd. $ Marktkapitalisierung) sind gefangen. Seit drei Jahren kommen sie nicht nachhaltig von der 60 -$-Marke weg. Den letzten Ausbruch versuchten sie am 24. August: Die Quartalszahlen übertrafen die Erwartungen, die Aktien avancierten 8%. Seither sind sie nochmals leicht gestiegen – konnten sich aber nicht von den 60 $ lösen. Im Vergleich zu anderen Technologieaktien ist die Performance mager. Das überrascht.

» Edel 2003 gegründet ist das Unternehmen mit Sitz in San Francisco ein Big-Data-Analyst der ersten Stunde. Es durchsucht, analysiert und überwacht die internen Datenströme von Unternehmen, um Muster zu erkennen, Probleme zu beheben und die Systeme vor Eindringlingen zu schützen. Splunk ist die Nummer eins in einer Branche, die seit Jahren im zweistelligen Prozentbereich wächst. 2020 soll der globale Markt für Big-Data-Software 15,9 Mrd. $ betragen. Konkurrenten wie IBM (IBM 144.08 0.73%) und HP Enterprise verweist Splunk auf die hinteren Ränge.

Das Wachstum ist rasant. Vor neun Jahren erzielte die Gesellschaft noch einen Umsatz von 18 Mio. $. Im aktuellen Geschäftsjahr wird es die Milliardengrenze überschreiten. Und für 2020 rechnet Splunk mit einem Umsatz von 2 Mrd. $. Gewinn schreibt das Unternehmen freilich keinen. Es investiert jeden erwirtschafteten Dollar ins Wachstum. Oder besser: fast. Viel Geld geht auch an die Mitarbeiter in Form von Aktien.

Gab es 2009 noch 12,9 Mio. Titel, sind es nun bereits 133,9 Mio. Jedes Jahr gibt das Unternehmen als Erfolgsbeteiligung neue Valoren für die Mitarbeiter aus. Das kostet Geld. Im vergangenen Geschäftsjahr stiegen die Ausgaben für die Mitarbeiteraktien 29% auf 378 Mio. $. Das Wachstum entspricht in etwa der Steigerung des operativen Cashflows. Die stetig wachsende Aktienanzahl ist der Hauptgrund dafür, dass sich der Kurs kaum bewegt.

Drei von vier Analysten empfehlen die Titel dennoch zum Kauf. Die Ergebnisse des zweiten Quartals zeigen warum. Splunk konnte das Umsatzwachstum gegenüber dem Vorquartal wieder beschleunigen. Erfreulich war zudem die fortschreitende Umstellung auf ein lizenzbasiertes Geschäft, das dem Unternehmen regelmässige Einkünfte verschafft.

Bemängelt wird die sportliche Bewertung. Im historischen Vergleich sind die Titel zwar nicht mehr so teuer. Günstig sind sie mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 7 für die nächsten zwölf Monate aber trotzdem nicht. Dennoch sind die Valoren attraktiv. Denn Splunk ist einer der wenigen reinen Anbieter im Bereich von Big Data – ein Bereich, der auch in Zukunft rasantes Wachstum verspricht.